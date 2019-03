Andrade busca ganar la "batalla cultural" en tiempos de "avance de la derecha" en la región

“Este es el proceso eleccionario más complejo desde que el Frente Amplio está en el gobierno”, reflexionó el precandidato comunista, Óscar Andrade, ante un grupo de diez militantes que este jueves lo observan sentados en ronda, en un comité de base de Solis de Mataojo, Lavalleja. El histórico dirigente del Sindicato Único de la Construcción, vestido de camiseta, jean y championes negros, miraba en dirección a un punto fijo mientras pintaba un panorama tan oscuro para él, como lo eran sus propias ropas.

“El triunfo de la derecha en la región complica (…) En el barrio parece que hubiéramos vuelto a las políticas de los noventa y eso nos condiciona acá”, señaló Andrade mientras los militantes hacían silencio y solo era interrumpido por el ruido de los camiones cargados con troncos o ganado que pasaban frente al local, sobre la Ruta 8. “Las medidas de la derecha están aplicándose sin que pueda existir una repuesta social. Brasil en poco tiempo duplicó l nivel de desempleo con una ley laboral muy dura, Argentina cerró con casi un 50% de inflación, los salarios medidos en dólares cayeron de manera muy complicada”, detalló sobre la situación regional.

Las medidas de “corporaciones muy poderosas”, como la de la Federación Rural que se retiró de los consejos de salarios sin negociar, la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo por parte de las gremiales empresariales en contra de que la ocupación sea considerada parte del derecho de huelga, así como las declaraciones del ex subsecretario de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle de Herrera, Gustavo Licandro sobre la necesidad de eliminar los consejos de salario y el salario mínimo, también preocupan al precandidato frenteamplista.

Pero el análisis de la situación actual y de los desafíos que el Frente Amplio deberá afrontar en las próximas elecciones no se limitaron en los planteos de aquellas “corporaciones”, ni tampoco de la situación regional. “La mejora del reparto no alcanza para tener personas más solidarias. Hace 25 años atrás era muy difícil encontrar un paisano que criticara las asignaciones familiares. La foto es que hoy, 25 años después (…) es más fácil encontrar a alguien que las cuestione”.

“Algunos de los problemas son de acá, son culturales” dijo Andrade con el dedo sobre su sien y la mirada fija en la puerta del local político, por donde entraba el escaso aire que corría en la calurosa tarde de este jueves. “Desde que el Frente Amplio está en el gobierno nunca hubo tanta gente trabajando. Sin embargo está instalada la sentencia de que el Frente gobierna para el vago”.

“Hay que comparar el Uruguay de hoy, con el de antes, para que nos hablen de desempleo los que construyeron un 20% del desempleo en el país, para que no nos hablen de derecho laborales los que no votaban ni las ocho horas del trabajador rural, para que no nos corran con el tema del salario los que pagaban $ 1.200 por mes de salario mínimo, que no alcanzaba para comprar cuatro garrafas de gas. Hay que hacer una operación memoria”, agregó.

"Es un año muy complejo, donde hay una onda expansiva de la derecha en la región, hay que afirmar avances que son muy importantes", concluyó.

El precandidato comunista opinó que para estas elecciones el Frente Amplio "tiene que volver a su génesis" de ser "una fuerza de acción permanente", al tiempo que debe apoyarse en movimientos sociales como el sindicalismo y el feminismo, a los cuales les pidió que no se pronuncien "electoralmente", pero sí políticamente en favor de las medidas que esta fuerza política respalda.

Una campaña sin presupuesto

La visita de Andrade a aquel comité de Solís de Mataojo fue una de las tres parada en su recorrido por el departamento de Lavalleja. Al término de su discurso y tras conversar con algunos de los militantes, uno de los que acompañaban al precandidato frenteamplista tomó un talonario de rifas y vendió algunos bonos de donación de valor $ 100.

Según explicó, de esa forma es que se financiaría la campaña del candidato comunista. Un veterano de 75 años (fundador de aquel local político en 1971) bromeó con aquella situación comparándolo con el precandidato nacionalista, empresario y multimillonario, Juan Sartori.