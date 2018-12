Andrés Zamora pensó en el retiro y busca apoyo para llegar a Tokio

Andrés Zamora, maratonista olímpico en Río 2016, señaló que pensó “muchas veces en el retiro” a raíz de una lesión que lo tuvo a mal traer en este año y dijo que debe salir a golpear puertas para buscar apoyo para intentar llegar a los Juegos de Tokio 2020.

“Me despido de este 2018 el cual inicie mejor que nunca. En el mes de febrero realice una preparación soñada para el Maratón de Sevilla donde las cosas no salieron como lo planeamos, un malestar estomacal me impidió correr como quería, aun así conseguí una marca de 2h16m25s, en la última semana de marzo represente a Uruguay en el Mundial de Media Maratón en la ciudad de Valencia donde conseguí mi mejor marca 1h04m30s. En mayo viajo a representar a Latinoamérica en BolderBOULDER Internacional Pro Team Challenge 10km EEUU”, dice en su nota a modo de balance de fin de año.

“Fue mi última competencia, a mi regreso comencé con fuertes dolores inguinales los cuales me impidieron entrenar con normalidad y mucho menos competir, el tiempo transcurría y mientras me hacia los exámenes correspondientes para detectar cuél era mi lesión solo recibí apoyo de Familiares, Amigos, Entrenador y Compañeros de trabajo los cuales siempre estuvieron conmigo acompañando en los malos momentos”, agregó.

El atleta señaló que manejó la opción en dejar el deporte. “Pensé muchas veces en retirarme ya que no encontraba el diagnostico preciso que me llevará a realizar una rehabilitación adecuada, hasta que los amigos de Clínica Gioscia encontraron el porqué de mi dolencia e iniciamos una recuperación que hasta el día de hoy llevo a cabo”.

Zamora destacó que en su último maratón junto a su profesor Gustavo Pintos consiguieron “un hecho histórico para Uruguay”: “Ser el primero en correr cinco maratones debajo de 2h20m para ser más precisos 2h18m57s - 2h18m36s - 2h16m22s -2h16m00s - 2h16m25s respectivamente esta última dándome la clasificación a los Juegos Panamericanos que se desarrollaran en Lima Perú 2019. Único maratonista clasificado”.

Agregó que será “un gran desafío” junto a su entrenador. “Haciendo enormes sacrificios ya que no contamos con becas, es lamentable que tengamos que andar golpeando puertas nosotros mismos, antes pensaba: ‘Cuando tenga marcas las cosas van a cambiar’, pero eso no es así, sigo corriendo porque realmente amo lo que hago, ¡correr cambio mi vida! Amo vestir la celeste en mi pecho y cada vez que me toco representar a Uruguay di todo hasta cruzar la línea de meta. Sueño con llegar a los próximos JJOO de Tokio 2020. Trabajaré duro para alcanzar ese gran objetivo y dejar lo más alto posible a mi país”, concluyó.