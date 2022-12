Anonymous, un grupo de hackers misterioso dueño de una historia repleta de claroscuros

Una comunidad virtual sin líderes ni rostros visibles se convirtió en la voz de un movimiento que sacudió a la comunidad internacional.

Anonymous se transformó en uno de los jugadores más importantes de internet, gracias a sus ciberataques que principalmente tuvieron como objetivo a gobiernos, empresas multinacionales y organizaciones de todo tipo.

Aunque su voz se hizo conocida como un meme, que incluso se usó para canciones y sketches de humor, es también la voz de un conjunto de personas que protagonizó algunos de los hackeos más célebres e importantes de los últimos años.

Muchas de sus acciones contaban con videos difundidos en internet que terminaron de consolidar la imagen del grupo ante la opinión pública, y que siempre venían acompañados por el lema que se convirtió en la firma no oficial del colectivo: “somos Anonymous, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Espéranos”.

¿Cuáles fueron sus acciones con mayor impacto? Esta semana en Malicioso sumergite en la historia de Anonymous.

