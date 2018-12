Antía: "aspiramos a que en una oportunidad estemos juntos con Verónica Alonso"

El sol se oculta para darle paso a la noche en Montevideo y en la puerta de la sede del Partido Nacional un grupo de jóvenes militantes asan decenas de chorizos en un medio tanque. Horas después, dentro de la sede, un grupo de tamborileros llenan de ritmo a candombe el edificio de los de Aparicio Saravia. Entre un hecho y el otro, hay un discurso de por medio. El del precandidato al Partido Nacional por el "grupo de intendentes" e intendente de Maldonado, Enrique Antía, y el de su número dos, el diputado Pablo Iturralde, en el marco del brindis de fin de año que organizaba la juventud de su agrupación.

Cuando Antía toma el micrófono, llama a adelante a la presidenta del directorio nacionalista, Beatriz Argimón. Frente a todo el público le cuenta que uno de sus sloganes en el gobierno de Maldonado es "construyendo futuro". Enseguida se da media vuelta y señala la frase que acompaña al logo del Partido: "el futuro es el Partido Nacional". "El futuro que estamos construyendo en Maldonado, ahora lo vamos a construir en todo el país y ese futuro viene con el Partido Nacional", exclamó Antía generando los aplausos del público.

En conversación con El Observador, el precandidato habló sobre ese futuro que plantea, el medio tanque y el Partido Nacional. Planteó una posible alianza con Verónica Alonso, habló de Larrañaga, explicó el caso de nepotismo del que fue acusado y calculó sus posibilidades electorales en la interna blanca.

En el cierre de fin de año de su agrupación dijo que quiere un Partido Nacional “popular, nacionalista y progresista”. ¿A qué se refería?

El sector nuestro es un sector nacionalista, popular y progresista y siempre nos vamos a definir así. Porque estamos muy cerca del barrio, de la base de la sociedad. No somos populistas, somos populares porque estamos cerca de la gente y nos gusta estar ahí. El otro día devolvimos el medio tanque y el carnaval a la sede del Partido. Somos progresistas porque nosotros tenemos políticas que nos permiten avanzar hacia mejores oportunidades. Quienes integran nuestros grupos políticos son laburantes, obreros de la construcción, empleada domésticas, somos una agrupación de base.

¿Usted se considera el candidato que está más a la izquierda dentro del Partido Nacional?

Yo directamente no acepto que me cataloguen de derecha. Yo estoy más a la izquierda que los que se dicen de izquierda en mi departamento. Ellos tienen políticas mucho más conservadoras de las que estamos haciendo nosotros en Maldonado. Yo soy un izquierdista a rabiar comparado con los que se dicen de izquierda. Soy cooperativista de alma, tengo 38 años de productor rural cooperativista, yo sé trabajar en un espíritu cooperativo.

Uno de los asesores de su equipo es el ex Jefe de policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, quien ha dicho que propone seguir el ejemplo de Bolsonaro y entre otras cosas “facilitar el acceso a las armas por parte de la población”. A su vez, su asesora en seguridad es la abogada Adriana Graziuso quien aplicó la “ley de vagancia”, que entre otras cosas, ordenaba la expulsión del balneario a las personas que eran encontradas mendigando. ¿Esas propuestas no son más asociadas a la derecha?

Son dos cosas bien distintas y no son decisiones de nuestra agrupación política. El exjefe de Policía de Cerro Largo es un integrante del equipo entre 15 policías con distintas experiencias. Nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer en seguridad y es darle más respaldo y poder a la policía, porque hay muy buenos policías con alta experiencia. Adriana Graziuso, que integra el equipo, es una exitosa jueza penal y a pedido de la comunidad solicitó que la Policía pidiera documentos en la calle para protegernos de los problemas de seguridad que tiene un lugar turístico. Ahí se inició con éxito algo que nosotros creímos muy bueno, que fue pedir cédula y controlar que hacía la gente en las calles merodeando. Porque cuando hay una actitud sospechosa, si sos una persona trabajadora y no tenés cola de paja no te importan que te pidan la cédula, ahora cuando no tenés que fundamentar como vivís y que hacés, es bueno que se aplique la ley de vagancia porque defiende al vecino y al hombre trabajador.

¿Entonces usted no estaría de acuerdo con la idea de “facilitar el acceso a las armas por parte de la población”?

Yo nunca tuve un revólver y nunca lo voy a tener. Eso es muy de frontera, que es bien distinto. Pero yo no estoy de acuerdo de armar a la gente. Es necesario tener a una policía que mande, si vos tenés una policía que mande, no hay problema. Como hay falta de mando, los vecinos empiezan naturalmente a autoprotegerse y eso no es bueno.

En relación a la obtención de votos… ¿cómo cree que se posiciona hoy entre los candidatos de su Partido?

Yo presiento que vamos a estar en la definición. La elección interna es una elección no obligatoria, donde más de 2/3 de quienes votan en la interna del Partido Nacional son del interior del país, donde nosotros tenemos una fuerte impronta y agrupaciones muy militantes que están muy comprometidas y que tienen experiencia en la militancia. Si hacemos un análisis de los seis departamentos que formamos Mejor País en forma inicial, estamos partiendo de una base entre 90.000 y 100.000 votos, entre los departamentos base. En un partido que vota 400.000 votos en la interna, partir con 90.000 de base ya es un arranque importante, sin contar Montevideo, Canelones y el resto de los departamentos donde estamos armando agrupaciones en todo el país.

El precandidato Jorge Larrañaga tiene la imagen de ser el hombre del interior en el Partido. ¿Usted como ve esa imagen?

Nosotros somos más del interior que Larrañaga. Nosotros surgimos como grupo de intendentes y tenemos otro matiz muy interesante: contamos aproximadamente con el 50% más uno de los alcaldes de todo el Partido Nacional. Nuestro movimiento es muy horizontal, democrático, participativo, abierto e inclusivo. Nosotros hemos recibido siempre exclusión desde la cúpula del Partido y estamos rebeldes ante eso y queremos participar en la toma de decisiones.

¿Cuál es la relación del grupo de intendentes con Verónica Alonso?

Es muy buena. Nosotros con Verónica éramos compañeros de Correntada Wilsonista, y en la campaña pasada, el único dirigente nacional que fue a Maldonado a darnos una Maldonado fue Verónica Alonso. Tenemos y/o tuvimos un asesor común. Nos hemos reunido muchas veces porque tenemos muchas coincidencias, yo valoro mucho su actitud de salir a la intemperie a formar su grupo político y a pelear por un espacio partidario importante. Aspiramos a que capaz en una oportunidad estemos juntos.

¿Existe esa posibilidad de asociarse con ella?

Por supuesto que existe. Cuando hay más coincidencias que discrepancias, siempre es posible.

Usted fue uno de los intendentes acusados por nepotismo al tener trabajando en la intendencia a su yerno. Luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) emitiera un informe pidiendo la destitución del familiar, decidió no obedecerlo. ¿A qué se debió esa decisión?

Mi yerno no estaba por yerno en la Intendencia. Era edil departamental y tenía su propia lista. Y había trabajado más que ningún otro para llegar a ganar un cargo departamental. Los cargos de confianza, son de confianza. Entran y se van con el intendente. Eso no es nepotismo. Uno no va a gobernar con el enemigo adentro. Para gobernar hay que tener gente de confianza y si es yerno o es hermano, es gente de confianza y yo lo defiendo en cualquier orden de la ejecución de gobierno.

¿No cree que el desgaste que genera el trabajar por su precandidatura hipotecará una posible reelección suya a la Intendencia de Maldonado?

Primero el país, después mi persona. Nosotros no podemos permitir que haya un cuarto gobierno del Frente Amplio, porque el país va muy mal. El primer objetivo que nosotros tenemos es ganarle el gobierno al Frente Amplio. En Maldonado tenemos un equipo bárbaro y si mañana tengo que renunciar a la intendencia para hacer campaña, estoy tranquilo porque mi suplente es un excelente amigo, es el director de obras y el suplente de mi suplente es director de planeamiento. Al tener equipo, no le tengo miedo a nada.