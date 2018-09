Apps para viajar de forma inteligente

[Por Natalia Correa]

Algunas personas prefieren comprar paquetes de viajes en los que todo está perfectamente planificado para así relajarse y disfrutar de sus vacaciones. Pero otros más aventureros optan por armar su propio viaje y muchas veces lo hacen sobre la marcha. En estos casos no todo es placer: viajar requiere de cierto trabajo y, sobre todo, de mucha organización. Por suerte hoy existen aplicaciones que facilitan tareas como reservar hoteles, comprar pasajes, armar itinerarios o comunicarse en otro idioma. A continuación te presentamos una lista de apps para convertirte en el viajero más entrenado y en el mejor agente de viajes.

Hopper

Buscadores de vuelos hay para todos los gustos, pero este se destaca por una particularidad: te avisa si debés comprar el pasaje o esperar a que baje de precio. La aplicación tiene un diseño atractivo y es muy sencilla de usar.

Primero hay que seleccionar el origen y el destino, luego si es ida y vuelta o solo ida, y a continuación se despliega un calendario por meses con los días marcados en verde, amarillo o rojo según los precios. Si, por ejemplo, seleccionás uno de los días pintados en verde (más baratos), en la siguiente pantalla verás el precio exacto y si debés comprarlo o esperar.

En el caso de tener que esperar, se indica cuál es el precio más bajo por el que podrías conseguir ese mismo pasaje y cuál es la fecha límite para comprarlo para que este no suba aun más. Al hacer clic en la opción Watch This Trip, Hopper te enviará notificaciones cada vez que el precio se modifique. Esta app es el sueño de todo viajero, ya que resuelve el tan frecuente dilema de si comprar o esperar.

Booking

Una app que no puede faltar en la mochila de ningún viajero es Booking, un portal de búsqueda de alojamientos en cualquier parte del mundo. Lo que hace a esta app indispensable es su gran variedad de ofertas: desde hoteles de lujo hasta hostales baratísimos, apartamentos y casas de huéspedes.

El primer paso consiste en colocar la cantidad de personas que viajan, el destino y la cantidad de noches. Luego se puede empezar a filtrar de acuerdo a las preferencias y a ordenar los resultados por precio, puntuación, ofertas, entre otros. El precio que figura es siempre el total para todos los huéspedes, todas las noches seleccionadas.

De esta forma, puede determinarse fácilmente qué tipo de alojamiento conviene más según la cantidad de personas. Por ejemplo, a un grupo puede resultarle más económico alojarse en una casa o apartamento que en un hostal, mientras que a una persona sola probablemente le convenga alquilar una cama en una habitación compartida.

MAPS.ME

¿Para qué sirve descargar esta aplicación de mapas si existe Google Maps? En tu país de origen, probablemente para nada. Pero al estar viajando no siempre se tiene conexión a internet y Google Maps solo funciona con datos o wifi. MAPS.ME llega para solucionar este inconveniente al permitir descargar los mapas de cualquier región del mundo (cuando hay conexión) y utilizarlos sin conexión a internet. En esta app no solo puede visualizarse el mejor camino hacia el destino, sino también buscar restaurantes, hoteles, shoppings o cualquier servicio cercano a tu ubicación.

Visit A City

¿Te cuesta armar itinerarios y querés que una app lo haga por vos? Entonces deberías descargarte Visit A City. Esta es una aplicación moderna, colorida y muy fácil de usar. Al ingresar te solicita que elijas tu destino y a continuación se despliegan varias opciones, como principales atracciones de ese lugar, tours o paseos e itinerarios completos. Esta última es sin dudas la opción más novedosa.

Al seleccionar la cantidad de días que vas a pasar en esa ciudad, la app arma un recorrido completo, hora por hora, para cada día. Hasta te dice cuánto tiempo deberías pasar en cada lugar, precios de tiques y cuántos minutos te lleva llegar caminando hasta el siguiente punto. Además, Visit A City ofrece la posibilidad de descargar el itinerario para usarlo sin conexión. Esta es una app que sí o sí debería viajar contigo, ya que te ahorrará muchísimo tiempo de planificación en cada destino.

Google Fotos

Uno de los asuntos que muchas veces se pasa por alto en los viajes es el almacenamiento de fotos y videos. Sobre todo si se trata de un viaje largo donde tendrás muchísimos archivos y la capacidad del smartphone se llenará rápidamente. No hay nada más molesto que estar en un lugar increíble y no sacar fotos porque el celular no lo permite.

Por esta razón, es fundamental descargarse Google Fotos, una app que se sincroniza directamente con el smartphone y guarda todos los archivos al instante, siempre que haya conexión a internet. Cuando lo desees, podrás entrar a la app y seleccionar la opción "liberar espacio". A continuación, se te pregunta si aceptás borrar de tu dispositivo todos aquellos archivos que ya cuentan con copia de seguridad en Google Fotos ¡y listo! Tu celular queda vacío.

Algunas otras opciones muy útiles de la aplicación son volver a descargar cualquiera de los archivos en tu smartphone, compartirlos desde la app a WhatsApp, Instagram o Facebook, y buscar fotos o videos según la fecha o el lugar en que fueron tomados. Esta es una aplicación que difícilmente borres, aun luego de volver del viaje.

TripLingo

Por último, con esta aplicación podrás comunicarte en cualquier idioma, traducir imágenes y hasta tu voz. El primer paso es seleccionar el destino y descargar el audio para ese país. En la sección "frases", dividida por categorías, verás varias oraciones y preguntas útiles en tu idioma nativo traducidas al idioma extranjero.

También existe la opción de grabar un mensaje y escuchar cómo se dice en la otra lengua o directamente reproducirlo para la persona con la que estás intentando comunicarte. Finalmente, si leés un cartel en la calle y no sabés qué significa podés subir la foto y obtener la traducción. No siempre viajamos a países donde hablan nuestra misma lengua y comunicarse es fundamental. Además, para los más sociables, Triplingo es una buena forma de conversar con locales y conocer más de la cultura del país.

Todas las apps mencionadas son gratuitas y se descargan en unos pocos minutos con IOS o Android. Aprovechar la tecnología disponible permite viajar de una forma mucho más inteligente, eficiente y divertida.

Cuentas claras conservan amistades

¿Vas a viajar con varios amigos y piensan compartir gastos? La app Splittr es ideal para estos casos, ya que sirve para registrar lo que pagó cada uno y luego dividir el total. Además, puede especificarse para cada gasto quiénes se beneficiaron (si todo el grupo o solo dos personas, por ejemplo). Los montos van actualizándose constantemente y todos los miembros del grupo pueden visualizarlo en sus smartphones desde la app.