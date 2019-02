Aprender a comer mejor: nueve libros para profundizar en nuestra educación alimentaria

Los alimentos son naturaleza, son medicina, son placer. Y las personas se encargan de darle a cada bocado un significado y, así, hacer de la alimentación una vía de construcción o de destrucción de su salud. Desde el principio de la humanidad comer fue esencial para sobrevivir y, con los años, esa necesidad se volvió cada vez más compleja y diversa con un serie de procesos culturales, económicos, sociales y políticos que la atravesaron.

Recientemente, la periodista argentina Soledad Barruti publicó Mala Leche (Editorial Planeta, $680) donde cuestionaba una de las formas más monstruosas que asumió la comida en las últimas décadas: el ultraprocesado de la materia prima. Este libro generó cierto revuelo porque su autora escribió –con nombre y apellido– quiénes son los están detrás de la comida que, según su investigación (y la de muchos especialistas alrededor del mundo), enferma. Mala Leche es ideal para todo aquel que quiera conocer a fondo la industria detrás de los alimentos que se venden en góndolas. De todas formas hay un amplio abanico de libros que abordan temas de alimentación desde una perspectiva saludable y natural y que se pueden encontrar en distintas librerías del país

Para todos los que quieran informarse sobre las propiedades de los alimentos y aprender la historia detrás de estos; apostar a lo casero con recetas sencillas y ricas; saber qué es lo que pueden comer antes y después de realizar ejercicio; adentrar a los más chicos en el universo de posibilidades para que aprendan a comer bien; en resumidas cuentas, para todo aquel que busque mejorar su calidad de vida, a continuación una selección de libros recomendados.

Frutos nativos de Uruguay- Laura Rosano

Edición de autor

Páginas: 175

Precio: $1.390

Laura Rosano es de las cocineras uruguayas que más labor ha realizado en materia de dar a conocer los productos locales; su último libro –Frutos nativos de Uruguay– es resultado de una de sus tantas búsquedas en torno a la producción agroecológica y la revalorización de alimentos locales con identidad propia. Recetas, fichas técnicas de los frutos e información sobre los productores locales son algunos de los contenidos que ofrece la autora.

Este libro se puede conseguir en la librería del Mercado Ferrando.

¡Cociná sin gluten!- Daniel Guasco

Editorial: Penguin Random House

Penguin Random House Páginas: 240

Precio: $890

Daniel Guasco es el principal referente en la gastronomía sin gluten en Uruguay. Hace unos 10 años este decidió insertarse en un mundo que, hasta ese momento, le era desconocido: comida que pudieran comer los celíacos. Así fue que inició ese recorrido que ahora está materializado en ¡Cociná sin gluten!, un libro que reúne el paso a paso de una centena de recetas que van desde pizzas, empanadas y bizcochos, hasta pastas, tartas y la comida internacional, entre varios platos más.

Fast food consciente. Recetas rápidas para una vida relajada- Pablito Martin

Editorial: Planeta

Páginas: 304

Precio: $1.400

Una variedad de cien recetas sencillas, saludables y rápidas para las cocinar durante las cuatro estaciones del año integran el libro del chef y periodista argentino especializado en alimentación consciente. Pablito Martin, su autor, es el primer referente con importante alcance en su país. Las propuestas se adaptan tanto para los que buscan mejorar radicalmente sus hábitos alimenticios como para quienes quieren complementar su dieta o meramente informarse. Fast food consciente se encarga de derribar el mito de que para consumir comida casera con los nutrientes necesarios hace falta tiempo; en su trabajo se incluyen elaboraciones que, en su mayoría, no exceden la media hora.

Nutrición holística- Florencia Raele

Editorial: Planeta

Páginas: 256

Precio: $ 660

La doctora Florencia Dafne Raele encontró en la medicina alternativa una vía para responder cuestiones que, muchas veces, la medicina tradicional no logra. En su libro Nutrición holística, que funciona como una guía de terapia alimentaria, la alimentación es la medicina capaz de aportar beneficios a nivel físico, psíquico y espiritual. La autora explica, entonces, cómo debe ser la elección de alimentos para curar y prevenir enfermedades y para mantener en equilibro la triada cuerpo, alma y mente. Cómo combinar los vegetales y frutas de estación; la utilidad de la herboristería, las especias y los superalimentos; cómo apañar alergias e intolerancias alimentarias y reflexiones en torno a la leche de vaca, la soja y el azúcar son algunos de los temas que abarca la doctora en este trabajo.

Comer es un placer saludable- Daniela Lopilato

Editorial: Planeta

Páginas: 208

Precio: $820

La nutricionista argentina Daniela Lopilato desglosa un importante puñado de consejos nutricionales en Comer es un placer saludable, una guía que busca mejorar la alimentación y calidad de vida de las personas. La autora elige dejar de lado las recetas complejas e ingredientes exóticos y, en cambio, expone el método detrás de comidas simples, saludables y ricas; además explica cómo se pueden mantener los hábitos saludables a largo plazo.“Que te sirva para amigarte con tu cuerpo y con el espejo, que te ayude a encontrar tu estado óptimo, ese que al sentirte bien por dentro te hace brillar por fuera”, escribe Lopilato.

The Healthy Book- María Florencia Fernández

Editorial: Planeta

Páginas: 416

Precio: $990

La argentina Florencia Fernández realizó un viaje de estudio a Londres que implicó –además de la buena experiencia– un aumento de 10 kilos al regresar a casa. Mejorar de raíz su estilo de vida fue su objetivo al momento de volver, por eso, las dietas pasajeras o las de moda no fueron una opción. Fernández se planteó un cambio de hábitos. En ese proceso utilizó su cuenta de Instagram para registrar y compartir recetas de sus comidas, sus rutinas de ejercicio y consejos derivados de las consultas con especialistas de la salud. Actualmente la argentina es una de las influencers más reconocidas con casi 300 mil seguidores. The Healthy Book es el libro en el que reúne los mejores tips y recetas con los que propone buscar la mejor versión de uno mismo sin pasar hambre.

La dieta del metabolismo acelerado- Haylie Pomroy

Editorial: Grijalmo

Páginas: 264

Precio: $590

La nutricionista estadounidense Haylie Pomroy sostiene que uno de los obstáculos fundamentales que tienen muchas personas que buscan bajar de peso es el metabolismo lento. Por eso escribió La dieta del metabolismo acelerado donde intenta explicar que la comida, lejos de ser la enemiga, es la herramienta que puede convertir al cuerpo en una “máquina quemagrasas”. Se trata de un plan alimenticio donde no se pasa hambre; se realizan tres comidas completas al día y como mínimo dos colaciones, no se cuentan calorías y no se elimina ningún grupo entero de alimentos. La nutricionista diseñó, para cada día, distintas combinaciones para generar importantes cambios fisiológicos que aceleren el metabolismo de quien realice la dieta –que promete una reducción importante de peso en cuatro semanas–. Pomroy defiende que este plan sirve también para reducir los niveles de colesterol, estabilizar la glucosa en sangre, aumentar la energía, mejorar la calidad del sueño y reducir el estrés.

La cocina de Pipa- Sofía Azambuja

Editorial: Altea

Páginas: 208

Precio: $380

Porque la educación alimentaria no es solo cosa de adultos, Sofía Azambuja se diseñó un recetario para niños con ilustraciones que tiene como objetivo enseñar creativamente la importancia de la comida saludable.

Comé bien, corré mejor- Karem Cámara

Editorial: Grijalbo

Páginas: 368

Precio: $590

Para todo deportista, la buena alimentación es un elemento clave para optimizar sus resultados. La nutricionista deportiva Karem Cámara centró su atención en los corredores y escribió Comé bien, corré mejor donde explica qué se debe comer antes, durante y después del entrenamiento. Este libro reúne consejos para que el lector mejore su alimentación y, por ende, su rendimiento. La profesional advierte que se trata de una alimentación variada, sin dietas ni productos industriales que se venden como “saludables”.