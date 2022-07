Arbeleche: anuncio de rebaja de IRPF para 2023 "tendrá en cuenta" crecimiento del PIB a futuro

Una mesa llena de tomos, hojas, gráficos y cuadros que todavía abundan por el despacho de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, de la ley más pesada de cada administración a mitad de año: la Rendición de Cuentas. Tiene tantos números que a veces le cuesta encontrar el que está buscando para chequear o corroborar alguna de las cifras que comenta. Cada vez que puede destaca que se está ante “una gran ley de Rendición”, con un incremento de recursos como pocas veces se vio pero enseguida aclara que detrás de esos US$ 226 millones de suba del gasto público hubo un minucioso estudio para no descuidar una variable que la desvela desde que asumió: la sostenibilidad del déficit fiscal. Precisamente, sobre el anuncio de alivio tributario del IRPF e IASS para 2023, la ministra transmitió una señal de cautela y dijo que no solo se mirará la foto de este año sino también cómo le puede ir a la economía uruguaya desde el próximo año. Ya un poco más distendida y aliviada del trajín que tuvo en las últimas semanas para ajustar los números finales de la Rendición, Arbeleche recibió este viernes a El Observador.

El presidente Lacalle Pou dijo esta semana que usted muchas veces “queda sola” y que hubo “tensiones naturales” durante la discusión de la Rendición de Cuentas. ¿Hubo más tironeo de lo habitual en esta discusión teniendo en cuenta que es de las últimas instancias para incrementar el gasto público?

No es que hubo más tensión. Lo diferente fue que en la Rendición de Cuentas anterior se priorizó la primera infancia y los programas de intervención de asentamientos con lo cual estaba muy focalizado. En cambio, en esta Rendición de Cuentas estamos en una situación distinta, donde más allá de atender lo que es lo urgente, se le da una mirada de futuro y se resuelve asignar recursos en determinadas áreas. Y se resuelve asignar un monto muy importante de recursos y donde la cifra que se presentó en la Rendición de Cuentas es muy grande, muy significativa en la comparación histórica y obviamente en la comparación de lo que fue la anterior. Eso implicó que se abriera la discusión, el diálogo con todos los incisos. Por eso quizás fue más complejo el armado y la distribución de esta Rendición porque, como dije, todos los incisos que solicitaron recursos adicionales, los tuvieron. No diría que hubo tensiones, sí mucho intercambio dentro del equipo, quizás más parecido a lo que fue la elaboración del Presupuesto quinquenal, que es cuando uno pone arriba de la mesa todos los programas y planes para ver cuáles son las prioridades. Acá hay que entender que es una Rendición de Cuentas donde los montos son muy importantes y nosotros presentamos la prioridad en determinadas áreas pero, en lo que presentamos en Diputados, hay una categoría que agrupamos en otros con US$ 31 millones; ahí están representados partidas pequeñas de otros ministerios.

La ciencia fue uno de los sectores que se quejó por el gusto a poco que dejó la partida incremental de gasto para investigación e innovación y ven cada vez más difícil alcanzar ese 1% de inversión del PIB. La Academia Nacional de Ciencias del Uruguay –que preside el excoordinador del GACH– Rafael Radi consideró como “claramente insuficiente” la partida asignada.

Tenemos que ubicarnos, es una Rendición distinta a lo que fue la del año pasado. Con una proyección de crecimiento mayor, de 4,8%, implica que podemos dar mayores recursos a las áreas que estimamos convenientes. A los recursos que se presentaron por US$ 226 millones, cuando le agregamos los recursos que tenemos para ir transfiriendo adicionalmente –que también hemos comprometido y que en algunos casos no hacen al articulado– llegamos a unos US$ 320 millones para 2023. Se ha hecho un uso muy prudente de las finanzas públicas y, dado ese escenario, es que podemos destinar recursos adicionales. Hay que tomar decisiones sobre dónde priorizar los recursos. Y en esa priorización entendemos qué es lo apropiado destinar a innovación en todas las áreas. Siempre queremos mayor cantidad de recursos pero entendemos que este reparto en estas áreas prioritarias es lo que nos permite afianzar el crecimiento y el desarrollo económico. Recordemos que son partidas adicionales al Presupuesto Nacional. Además, entendemos que la innovación no tiene que surgir y no tiene que depender totalmente del sector público. Sí que el sector público esté para gatillar, para empujar un ecosistema innovador que tiene el país y que necesita ese impulso del sector privado. Siempre fui una convencida del rol que juega la ciencia y la investigación en el desarrollo, incluso previo a la situación del covid.

¿Y los reclamos de la Udelar? Su rector Rodrigo Arim también cuestionó que no se dieran partidas incrementales.

Una cosa que me parece importante entender es que cuando nosotros nos presentamos en las rendiciones de cuentas, siempre hablamos de recursos adicionales a los que se presentaron en la ley de Presupuesto Nacional que se presentó en el 2020, y que ya contenía aumentos para los Udelar. O sea, incrementos en todos los años a lo largo del período. No es que se dio un aumento en el año 2020 y eso se mantenía constante. Fue uno de los pocos incisos del Presupuesto donde ya se miró para adelante. Por tanto, en 2023 habrá recursos adicionales para la Udelar que fueron votados con la ley de Presupuesto. Por otro lado, el presupuesto de la Udelar es significativo, son unos US$ 470 millones aproximadamente que tuvo en 2021. ¿Cómo entra dentro de las prioridades? Por dos o tres maneras. Uno es el Centro Universitario en Paysandú, que son recursos que, de hecho, vamos a adelantar para el 2022. Luego tenemos los recursos que, indirectamente pero que es un monto importante, llegan a través de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII). Estamos apoyando y reforzando los recursos para esta agencia. Hoy en día el 75% de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores son de la Udelar, y casi la mitad de los proyectos que se aprueban son de la Udelar. Y luego, algo sumamente importante, es que del gasto total de ese presupuesto que hablé de US$ 470 millones, el 81% es gasto en funcionarios. Esos funcionarios van a tener un incremento real de casi un 6% de aquí a finales de 2024. Tenemos que mirar toda la película.

Esta semana se conoció un nuevo informe del Consejo Asesor Fiscal, más allá de destacar el cumplimiento de la regla fiscal también lanzó una advertencia sobre el expansiones fiscales de carácter permanente, vía incremento del gasto o reducciones impositivas, sustentadas en una mejora cíclica (transitoria) de la economía. ¿Cómo lo tomó?

El comentario es muy bienvenido. Valoramos muy positivamente la creación de comités externos que hacen parte de la nueva institucionalidad fiscal. Compartimos con el Consejo Fiscal Asesor que hay que distinguir lo que es el crecimiento cíclico de lo que es el crecimiento potencial pero detrás de ese número de los US$ 226 millones (de gasto) que estamos asignando en la Rendición hay un estudio de que se cumplan las tres reglas que están, las tres patas de la regla que forman parte de la institucionalidad fiscal. Acá lo que estamos respetando es que, por un lado, se cumpla el resultado estructural proyectado. En ese sentido hemos presentado las cifras en la Rendición de Cuentas, que son muy similares a las cifras que se presentaron en la anterior. La segunda regla es que el crecimiento del gasto primario del Gobierno Central está topeado por el crecimiento potencial de la economía; ahí hay un punto interesante. Ese crecimiento potencial inicialmente lo estimamos en 2,3% pero a raíz del trabajo del Comité de Expertos, ese número se bajó a 2,1%. Y finalmente la tercera regla tiene que ver con el tope para el aumento del endeudamiento neto del Gobierno Central. La tranquilidad que tiene que tener el Consejo Fiscal Asesor es que esas tres patas de la regla fiscal se cumplen con las proyecciones que estamos presentando. Salgo del lenguaje técnico: la ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que seguimos haciendo un uso y manejo muy cuidadoso y muy prudente de los recursos públicos que nos permite mantener la sostenibilidad de la deuda. Detrás de un número concreto hay un análisis que nos asegura que seguimos cuidando el dinero de los uruguayos. Es lo que hemos podido transmitir de forma bastante simple en la caja covid y la caja no covid. Entonces, si tengo emergencias, si tengo situaciones extraordinarias como lo fue la pandemia, esos recursos se tienen que dar y eso es lo que dimos a través de la caja covid y miremos el resultado corregido de la caja covid, que es lo que, en simple, hace el resultado estructural.

La evidencia histórica muestra que el déficit fiscal suele incrementarse en más de un punto durante el año electoral y recortar gasto público si el escenario se complica no es sencillo.

Hoy lo que estamos presentando con la Rendición es la evolución de los resultados estructurales de resultado efectivo y de cumplimiento de las reglas. Estamos presentando una mejora gradual (del déficit) porque la mayor parte de la mejora importante fue el año pasado. Lo más importante que tenemos que mirar es la estabilización de la deuda en términos del PIB. Este número de incremento del gasto no es caprichoso, implica que estamos dentro de la normativa de cuidar el dinero de todos.

Diego Battiste

No hay una fecha definida para definir si están dadas las condiciones para reducir la carga impositiva del IRPF y del IASS.

El ministro de Ganadería dijo que era un compromiso de la coalición revisar la incidencia de impuestos ciegos sobre el agro como el Impuesto al Patrimonio. El senador Manini viene insistiendo hace tiempo en la necesidad de reducir la carga impositiva sobre las pymes o discutir un IVA personalizado. ¿Está planteado hacer una revisión impositiva, más allá del anuncio del IRPF y el IASS para 2023?

En materia tributaria lo principal es lo que anunció el presidente de la República el 2 de marzo de este año frente a la Asamblea General: que si en 2022 crecíamos más de la estimación que teníamos –que en ese momento era de 3,8%–, se comprometía a que hubiera un alivio tributario; ahora tenemos una proyección de crecimiento de 4,8%, con lo cual se estaría cumpliendo con ese objetivo. Obviamente que hay que esperar a que termine el año para ver efectivamente la cifra definitiva.

¿Cuándo se va a hacer ese anuncio? El dato oficial de crecimiento de este año recién lo vamos a conocer en marzo de 2023.

No sé aún cuándo vamos a tomar la decisión. Vamos a decidir cuando estemos seguros de que se pueda dar ese escenario de mayor crecimiento de 3,8% de la economía para 2022. Acá no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Primero porque tenemos un escenario internacional de mucha incertidumbre y eso es bueno contextualizarlo. Quizás la mayor incertidumbre de todas provenga de la conducta que tenga la Reserva Federal con su política contractiva con las tasas de interés en los próximos meses. Uruguay está en una situación de buen crecimiento. Tenemos el anuncio (de crecimiento) de 4,8%, o sea, es una buena situación. Pero acá hay que actuar con cautela. La misma cautela que tuvimos en estos dos años con el manejo de la pandemia la vamos a seguir teniendo para adelante en el manejo de las finanzas públicas. Me preguntabas sobre el comentario del Consejo Asesor Fiscal. El equipo es prudente, analiza y es responsable. La decisión del alivio tributario se va a tomar cuando estemos seguros de que el crecimiento sea mayor.

Pero el gobierno puede tomar esa decisión con la foto del 2022, que puede ser muy buena, y que luego ingrese a un 2023 donde quizás haya más riesgos por el contexto internacional para confirmar el crecimiento proyectado (3%).

Si hay un crecimiento mayor al previsto (por 2022), va a haber un alivio tributario, que va a tener en cuenta ese mayor crecimiento previsto y los crecimientos para adelante de la economía.

En las últimas semanas la Unión de Exportadores ha manifestado su preocupación por la caída del dólar y la pérdida de competitividad frente a competidores. ¿Puede el MEF tomar alguna medida al respecto?

El tipo de cambio en Uruguay es flotante y va a estar donde oferta y demanda del mercado dice que esté. Obviamente que el Banco Central interviene para que no haya movimientos bruscos. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se actúa sobre lo que es la competitividad, los elementos reales que hacen al tipo de cambio real y también en lo que hace a disminuir el déficit fiscal. Hoy no estamos pensando en ninguna medida coyuntural. Sí seguimos trabajando con el enfoque de luces largas, de que haya inversión, de que tengamos mejor inserción internacional, de que tengamos mejor infraestructura. Todos esos elementos tienen que ver con la competitividad. Por ahí es por dónde va el enfoque estructural, para que realmente haya una mejora de la competitividad para todo el sector exportador y productivo.

Las “dudas” sobre la recuperación salarial

La ministra de Economía y Finanzas celebró la negociación que se cerró con COFE para recuperar el poder de compra perdido. “Durante mucho tiempo se dudó de que el gobierno recuperara el salario real que se había perdido durante la pandemia (...) Se terminó con un acuerdo donde se recupera más de lo perdido”.