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Video: el momento en el que un misil cae a metros de un periodista ruso en el sur del Líbano

Medios rusos aseguran que se trató de un misil israelí; la Embajada de Rusia en Líbano condenó el ataque

19 de marzo de 2026 15:55 hs
El momento en el que el periodista de RT se pone a cubierto

El momento en el que el periodista de RT se pone a cubierto

Rusia condenó el jueves un ataque que hirió a dos periodistas de la cadena rusa RT en el sur del Líbano, y dijo que no fue "accidental", mientras Israel realiza una operación militar en esa zona.

Un video publicado por RT muestra a un periodista de esta cadena pública rusa, Steve Sweeney, vistiendo un chaleco antibalas con la inscripción "Press" y dirigiéndose a la cámara, justo antes de que se produjera una explosión a pocos metros de él.

El mensaje que acompaña el video indica que muestra cuando "un misil israelí impactó cerca de los periodistas de RT", hiriéndolos a ambos.

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"En el contexto del asesinato de 200 periodistas en Gaza, no se puede calificar lo sucedido hoy como accidental", declaró la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, en una publicación en Telegram que contenía el video, sin nombrar a ningún país como responsable.

Según Ruptly, una filial de RT, los periodistas se encontraban en el sur del Líbano, donde Israel, en guerra contra el Hezbolá proiraní, lleva a cabo actualmente una amplia operación militar para crear una "zona de amortiguamiento".

La embajada de Rusia en Líbano condenó el incidente en un comunicado y solicitó "una investigación adecuada".

Por su parte, el ejército israelí afirmó que "no apunta a civiles ni a periodistas" y que pidió la evacuación de la zona donde se encontraba el equipo de RT "con suficiente antelación" antes de realizar sus ataques.

Con información de AFP

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