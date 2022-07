Arbeleche, el futuro del Fondo Covid y el gobierno sentado "arriba de una montaña de deuda"

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, defendió en el Parlamento el gasto que el gobierno dispuso en la Rendición de Cuentas y rebatió las críticas de la oposición al afirmar que el Poder Ejecutivo "no se guarda los recursos en el bolsillo". De todas formas, la jefa del equipo económico dejó una aclaración ante los insistentes pedidos de mayores desembolsos: "No estamos sentados arriba de un montón de plata, sino arriba de una montaña de deuda", dijo la ministra.

Durante la sesión de este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Arbeleche dijo que los US$ 226 millones de gasto incremental irán a áreas consideradas prioritarias. "Este gobierno no se guarda el mayor crecimiento, no nos guardamos el dinero para mostrar mejores cifras fiscales", aseguró. Hace dos años, recordó, el gobierno se marcó objetivos, que se cumplieron.

Entre los logros hizo valer la "reducción de un punto porcentual" en la pobreza el año pasado con respecto a 2020, a lo cual dedicó buena parte de su intervención. La ministra insistió que fueron unas 35 mil las personas que dejaron de estar en esa situación –aunque al término de 2021 eran más que las de 2019–.

Pero Arbeleche repasó además una extensa lista de medidas de apoyo social que el gobierno implementó desde la declaración de la emergencia sanitaria para contener los efectos de la pandemia a todos los niveles. Gran parte de esas medidas fueron posibles a través de Fondo Covid, cuyo futuro fue uno de los ejes de la discusión en la sesión de este miércoles.

Las cifras oficiales indican que el año pasado se destinaron US$ 1.167 millones por esa vía para atender distintos tipos de necesidades. De ese total, US$ 448 millones fueron destinadas a medidas sanitarias, mientras que otros US$ 293 millones se asignaron a apoyos sociales. El resto, unos US$ 427 millones, fueron a medidas estrictamente económicas.

Para este año, informó Arbeleche, hubo que agregar otros US$ 370 millones. No estaban previstos en la Rendición de Cuentas presentada hace un año, según Arbeleche producto de que "los casos de covid continuaron, que no era lo que esperábamos".

Si se suman todas las erogaciones que se dispusieron por esta vía desde el 13 de marzo de 2020, el Fondo Covid terminará sumando US$ 2.200 millones destinados directamente a mitigar los efectos de la pandemia.

De todos modos, la Rendición de Cuentas que ahora se discute a nivel legislativo no tiene ninguna previsión de recursos a ese fondo para el año 2023.

Así lo observó la diputada frenteamplista Bettiana Díaz (MPP), quien sostuvo que a su entender eso representaba una señal de que ese mecanismo finalizará este mismo 2022 y pidió una aclaración al ministerio. "En más de una oportunidad plantemos la preocupación de que de la emergencia sanitaria, en términos formales, se sale con un decreto, pero de la emergencia social y sus consecuencias cuesta un poco más salir", dijo.

La explicación llegó de la mano del director general de Secretaría del ministerio, Mauricio Di Lorenzo. Según informó, la ley que creó el Fondo Covid en abril de 2020 regula los plazos, y prevé que el Poder Ejecutivo debe rendir cuentas de los gastos, ante el Parlamento, dentro de los 90 días posteriores al vencimiento de la vigencia del fondo, que pueden ser prorrogables por 90 días más. La misma norma señala que será el propio Poder Ejecutivo el que determine la finalización de la emergencia que dio origen a ese fondo.

Eso, precisó Di Lorenzo, requiere un pronunciamiento expreso del gobierno, que diga "bueno, se terminó".

El artículo 12 de la ley que creó el Fondo Covid dice que "el Poder Ejecutivo determinará el momento de finalización de lo preceptuado de acuerdo al artículo 19 de la Ley N° 18.621". Esa norma a la que se alude (de creación del Sistema Nacional de Emergencias Público y Permanente) establece que "el Poder Ejecutivo decretará que ha cesado la situación de desastre y que ha retornado la normalidad, en el marco de la normativa vigente".

Las dudas de la oposición giran en torno a cómo se irán a financiar algunos gastos que, en la práctica, terminarán siendo permanentes. Por ejemplo la vacunación contra el covid, cuyo financiamiento saldrá a través de una previsión en los recursos que se destinarán para 2022 a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Lo que no está claro, y que Economía no pudo despejar, es qué pasará con los 1.800 funcionarios que se desempeñan en ese organismo a través de "contratos covid" en funciones indirectamente relacionadas a la pandemia, y cuyo vínculo con la institución finalizó el pasado 30 de junio.

La diputada frenteamplista Ana Olivera se preguntó a su vez qué pasará con otros gastos que a nivel oficial pueden parecer circunstanciales pero que tienen también carácter permanente. Por ejemplo el mantenimiento de los refugios para las personas que viven en la calle, su alimentación o, incluso, el dinero que fue destinado por esa vía a la compra de tobilleras ante los casos de violencia de género.