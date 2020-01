Argentina amplía Licencias No Automáticas y perjudica a exportadores uruguayos

El gobierno argentino encabezado por Alberto Fernández está decidido a proteger la industria nacional y avanzó con medidas en ese sentido en los últimos días. El presidente de la vecina orilla anunció que cambiará los tiempos de Las Licencias No Automáticas (LNA) y que incluirán más posiciones. La decisión incluye, entre otros, a ciertas autopartes, el principal producto de exportación de Uruguay a Argentina en 2019.

A través de la resolución 1/2020 la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno amplió en más de 300 posiciones arancelarias el total de bienes alcanzados por LNA. Así, las incrementó de unas 1200 posiciones a 1500, sobre un total de 10.200 posiciones arancelarias del nomenclador de comercio exterior. Se pasa ahora de 12% al 15% del total de las posiciones, que ahora estarán sujetas a un mayor control de la Secretaría, según consignó el portal argentino El Cronista.

En esta nueva oleada se incorporan algunos productos de madera, electrodomésticos y electrónica, motos, autos y ciertas autopartes, el principal producto de exportación de Uruguay a Argentina en el acumulado enero-noviembre de 2019. Desde la Cámara de Fabricantes de Autopartes aseguró que se trata de un "problema" que van a analizar para no ser "impactados. "La industria automotriz es muy sensible a trabas del comercio y en un país como Uruguay que necesita del acceso a mercado en condiciones de competencia (al menos justas) estos anuncios sin duda nos ponen en alerta", dijeron desde la cámara a El Observador. La directiva de la cámara se reunirá el próximo martes, luego de receso veraniego, para analizar este tema.

En un sentido similar se expresó la Unión de Exportadores. "No nos sorprende aunque se podía esperar cierta moderación por parte del nuevo gobierno", aseguró a El Observador la presidente de la organización, Teresa Aishemberg, y agregó que espera que sean medidas de "corta duración" hasta que Argentina recupere el "crecimiento".

Si bien todavía no habían estudiado en detalle la lista de las nuevas posiciones incluidas en la medida, la presidente de la Unión de Exportadores señaló que en caso de ser permanentes va a ser "muy difícil" mantener el flujo de exportación. "Son distorsiones en el mercado", apuntó. En 2011, previo a las medidas de Cristina Fernández, Uruguay exportaba US$ 600 millones al otro lado del Río de la Plata mientras que en 2019 fueron US$ 360, un 40% menos. Respecto a 2018 la caída es de 25%.

Estos nuevos bienes se suman a textiles, juguetes, calzados y otros sectores, para los que ya regían las LNA. Por otra parte,se reduce de 180 a 90 días el plazo del pedido de importación, mientras que en algunos trámites se vuelva a un sistema más tradicional de presentación de formularios.

Se trata de una de las medidas que los exportadores uruguayos no querían escuchar del otro lado del charco. Es un trámite burocrático que generó más de un dolor de cabeza a los industriales locales y que hizo perder cientos de negocios (sobre todo) durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). Durante el gobierno de Mauricio Macri las licencias se redujeron un 20% pero lejos estuvo de eliminarlas completamente.

Según informó el portal iProfesional a fines de diciembre, el nuevo gobierno peronista no solo está decidido en avanzar en una "agenda industrialista", sino que el Ministerio de Desarrollo Productivo ya está trabajando en un plan para monitorear y proteger a los más diversos sectores industriales frente a las competencia del exterior, que en los últimos años se han visto afectados por los bajos niveles de consumo.

En ese sentido, el ministro de Producción Matías Kulfas ya mantuvo encuentros con referentes de la actividad textil, calzado, juguetes, marroquinería y línea blanca. Según iProfesional, el jerarca les pidió a estos sectores que le eleven un listado de los artículos que necesitan un control más estricto para las importaciones.

Las licencias no automáticas de importación (LNA) son avaladas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) bajo determinados parámetros. Su plazo de tramitación de las solicitudes no será superior a 30 días si los pedidos se examinan a medida que se reciban, ni será mayor a 60 días si todas las solicitudes se examinan simultáneamente.

Con las nuevas medidas argentinas, las LNA, que se venían tramitando en un máximo de 72 horas podrían tardar hasta 60 días, el plazo máximo admitido para este instrumento por la Organización Mundial de Comercio.