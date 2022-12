Argimón se reunió con Lacalle Pou y comentó su decisión de desalojar las barras en el Parlamento

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou para realizar "un balance" del 2022 y se refirió a su decisión de desalojar las barras cuando se estaba votando la reforma de la seguridad social.

"No me sorprendió (la reacción), básicamente era algo que se preveía que iba a ocurrir. No pareció ser espontáneo", aseguró este martes a la salida de la reunión con el presidente.

Consultada sobre si "le llamó la atención" el tiempo en el que se demoró en desalojar las barras, Argimón respondió: "Me sorprendió pero sé que los funcionarios tratan, en estos episodios cuando hay ánimos un poco enfervorizados, de que todo se haga con mucha cautela".

"Era lo que yo esperaba. No sé si con participación de las barras de esta manera pero evidentemente hubo una organización previa. Se llamaba específicamente a llenar las barras así que no nos llamó a sorpresa", reiteró.

Con respecto a la reforma de la seguridad social, Argimón sostuvo que "se pueden tener miradas diferente" pero "lo que sí es claro es que hay que transitar una reforma de la seguridad social". "Todos los partidos lo dijimos en la campaña electoral", aseguró.

A dos horas de iniciada la sesión, la vicepresidenta Beatriz Argimón ordenó desalojar las barras, en las que se habían sentado dirigentes del Frente Amplio, entre los que estaba el presidente de esa agrupación política, Fernando Pereira.

La decisión se tomó luego de que se produjera un aplauso desde las barras tras la exposición del senador Alejandro Sánchez, del Frente Amplio. Los dirigentes de la oposición que estaban en las gradas se retiraron cantando a coro: "¡El pueblo, unido, jamás será vencido!".