Armamento nuclear y doctrina estratégica china

China continúa con su programa de modernización de armas nucleares que inició en las décadas de 1990 y 2000, pero lo está ampliando significativamente al desplegar más tipos y cantidades de armas nucleares que nunca, según afirman Hans M. Kristensen, Matt Korda y Eliana Reynolds, en su artículo “Chinese Nuclear Weapons 2023”, publicado en Bulletin of the Atomic Scientists.

Beijing sigue modernizando su misil balístico intercontinental (ICBM) móvil, avanzó significativamente en la construcción de sus tres nuevos campos de silos de misiles para ICBM de combustible sólido y amplió la construcción de nuevos silos para sus misiles balísticos intercontinentales DF-5 de combustible líquido.

También está ampliando significativamente su fuerza de misiles balísticos de alcance intermedio DF-26 y comenzó a reemplazar algunos misiles balísticos de corto alcance convencionales más antiguos con nuevos misiles balísticos de alcance medio DF-17 equipados con planeo hipersónico.

En el mar, China aparentemente reacondicionó sus seis submarinos de misiles balísticos Tipo-094 con el misil balístico de lanzamiento submarino JL-3 de mayor alcance. Además, reasignó recientemente una misión nuclear a sus bombarderos y está desarrollando un misil balístico lanzado desde el aire que podría tener capacidad nuclear.

Los estudios más recientes estiman que China produjo una reserva de aproximadamente 410 ojivas nucleares para ser lanzadas por misiles balísticos terrestres, misiles balísticos marítimos y bombarderos y se cree que se están produciendo ojivas adicionales para eventualmente armar misiles y bombarderos adicionales móviles y basados en silos.

El informe del Pentágono de 2022 al Congreso de los Estados Unidos estimó que para 2030 el arsenal nuclear de China “tendrá alrededor de 1000 ojivas nucleares operativas, la mayoría de las cuales se desplegarán en sistemas capaces de abarcar el territorio continental de los Estados Unidos”. Si la expansión continúa al ritmo actual, proyectó el Pentágono, China podría tener una reserva de alrededor de 1500 ojivas nucleares para 2035, según el Departamento de Defensa.

Según los autores, estas proyecciones aún no se materializaron por completo. Dependen de muchos factores inciertos, incluido cuántos silos de misiles se construirán, cuántas ojivas llevará cada misil y las suposiciones sobre la futura producción de materiales fisionables por parte de China.

Las estimaciones estadounidenses sobre el arsenal de armas nucleares de China ya se equivocaron varias veces en el pasado. Las proyecciones norteamericanas actuales parecen simplemente aplicar la misma tasa de aumento de nuevas ojivas añadidas a la reserva entre 2019 y 2021 a los años posteriores hasta 2035.

Cuánto y qué tan rápido puede crecer la reserva dependerá de los inventarios de plutonio, uranio altamente enriquecido y tritio de China. Los inventarios actuales pueden soportar fácilmente una duplicación de las reservas, pero la producción de más de 1000 ojivas adicionales probablemente requeriría la producción de material adicional.

Actualmente, existen pocas restricciones en la capacidad de China para desarrollar o adquirir uranio y tritio altamente enriquecidos, y el Pentágono evalúa que China está expandiendo y diversificando su capacidad para producir tritio.

China podría verse potencialmente limitada por sus reservas actuales de plutonio desde que cesó la producción de plutonio apto para armas a mediados de la década de 1980. Sin embargo, Beijing está combinando su tecnología civil y su sector industrial con su base industrial de defensa para aprovechar la infraestructura de doble uso.

Por lo tanto, es técnicamente posible que China adquiera importantes existencias de plutonio mediante el uso de sus reactores civiles, incluidos dos reactores reproductores rápidos CFR-600 refrigerados por sodio de tamaño comercial que se encuentran actualmente en construcción en Xiapu, en la provincia de Fujian, y que están programados para entrar en línea en 2023 y 2026, estiman los autores de la investigación.

Para extraer plutonio del combustible gastado de un reactor, China casi completó su primera planta civil de recuperación para "demostración" en el Parque Industrial de Tecnología Nuclear CNNC Gansu en Jinta, que se espera que esté operativa en 2025. China comenzó la construcción de una segunda planta en la misma ubicación, que debería estar en funcionamiento antes de que finalice la década.

Estas plantas de reprocesamiento y la línea de fabricación de combustible de óxido mixto de uranio-plutonio (MOX), también ubicada en Jinta, podrían satisfacer las necesidades de plutonio de los dos reactores CFR-600, aunque el primer reactor CFR-600 comenzará a operar con uranio altamente enriquecido (HEU) en lugar de MOX debido a un suministro anterior por parte de Rusia.

La polivalencia de los tipos de ojivas chinas y la cantidad de material fisible requerido para los diseños plantean un desafío para estimar cuántas armas podría producir China a partir de sus reservas existentes de uranio altamente enriquecido (HEU) y plutonio apto para armas.

Una vez que los nuevos reactores rápidos CFR 600 entren en funcionamiento, podrían producir potencialmente grandes cantidades de plutonio y, según algunas estimaciones, podrían permitir que China adquiera hasta más de 330 kilogramos de plutonio apto para armas al año para la producción de nuevas ojivas.

La producción y reprocesamiento de materiales fisionables de China es coherente con sus esfuerzos de energía nuclear y su objetivo de alcanzar un ciclo de combustible nuclear cerrado. Un informe de 2021 del Centro de Políticas de Educación para la No Proliferación de Armas Nucleares concluyó que no hay indicios de que “Beijing necesariamente tenga la intención de desviar estas enormes cantidades de plutonio hacia las armas, pero que podría hacerlo y podría elegir hacerlo”.

Sin embargo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos cree que el aumento de la capacidad de China para producir y separar plutonio muy probablemente se utilizará para expandir su programa de armas nucleares.

La transparencia de la producción de materiales nucleares de China y su supuesta expansión de la producción de uranio y tritio disminuyó recientemente, ya que China no informó al OIEA sobre sus reservas separadas de plutonio desde 2017.

La política oficial de China identifica la autodefensa y la respuesta de contraataque como pautas clave para su estrategia militar y reitera un compromiso histórico de no ser el primero en usar armas nucleares (Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China 2022). Desde su primera prueba nuclear en 1964, China mantuvo una postura mínima de disuasión nuclear y enfatizó que una capacidad creíble de segundo ataque sería suficiente para disuadir un ataque contra China. En su discurso ante la sesión del Primer Comité de la Asamblea General de la ONU sobre no proliferación en octubre de 2022, el embajador de China para asuntos de desarme, Li Song, afirmó que su país “mantiene sus capacidades nucleares en el nivel mínimo requerido para la seguridad nacional y no participa en ninguna carrera armamentista nuclear con cualquier otro país”.

Sin embargo, de acuerdo con Kristensen, Korda y Reynolds, el arsenal nuclear de China en expansión significativa desafía estas afirmaciones. China nunca definió qué tan grande es una capacidad "mínima" o qué actividades constituyen una "carrera armamentista", y las políticas evidentemente no prohíben una expansión masiva en respuesta a otros Estados con armas nucleares. Aparentemente, la postura busca "adaptarse al desarrollo de la situación estratégica mundial", parte de la cual implica la "capacidad de contraataque nuclear de integración orgánica y la capacidad de ataque convencional" (Instituto de Estudios Aeroespaciales de China 2022).

Esto implica invertir recursos significativos para garantizar la capacidad de supervivencia del arsenal nuclear, incluida la práctica de "ejercicios de supervivencia de ataques nucleares" para garantizar que las tropas aún puedan lanzar contraataques nucleares si China fuera atacada.

El Ejército Popular de Liberación (la principal fuerza militar de China) mantuvo un "nivel de alerta bajo" para sus fuerzas nucleares y tiene la mayoría de sus ojivas en sus instalaciones de almacenamiento regionales y su instalación de almacenamiento central en la cordillera de Qinling.