Arranca el Mundial de rugby: las historias a prestar atención

Japón y Rusia pondrán en marcha, este viernes a las 7.15, la 12° edición del Mundial de Rugby. 20 selecciones, entre ellas Uruguay, pondrán en la cancha el trabajo de cuatro años, en lo que World Rugby anuncia como la copa más competitiva hasta el momento.

Si ves el rugby solo cuando llegan estas instancias, o incluso si sus un fanático de todas las horas, te recomiendo prestar atención a estas historias.

Nueva Zelanda por el tri y el dominio de una era

EFE

El rugby internacional se enfrenta a una estadística preocupante: los All Blacks solo han perdido tres partidos en los últimos dos años, de un total de 19. Y no es muy divertido, sobre todo para los recién llegados, un deporte en el que siempre gana el mismo. Sobre la superioridad de los hombres de negro se han escrito muchos libros, se ha analizado la influencia de la mentalidad All Black en la sociedad neocelandesa, se han explicado sus modelos de liderazgo. Y lo cierto es que hoy tienen plantel, con luz, para ser nuevamente campeones.

Claro que un Mundial deja lugar a las sorpresas en los duelos de eliminación directa. Tras sufrir eso en 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007, Los All Blacks se sacaron en 2011 la espina de aflojar en los momentos cúlmines (hasta allí solo había ganado un torneo). Pero de todos modos, Inglaterra, Sudáfrica, Gales y hasta Irlanda tienen herramientas para la sorpresa. Si Nueva Zelanda logra el tricampeonato, la sensación de que el rugby internacional no tiene gracia, estará arriba de la mesa; si pierde, será un impulso para la competencia entre los países top.

Europa: ¿a donde vas?

En parte por lo anterior, Europa tiene un desafío en Japón 2019: en el Mundial anterior no metió ningún equipo en semifinales, lo que propició una narrativa que, básicamente, decía los siguiente: en el Hemisferio Sur se jugaba un rugby más dinámico que en el Norte, lo que hacía intuir que ese escalón se agrandaría en los siguientes años. Eso no pasó: en estos cuatro años los del norte le ganaron con asiduidad a los del sur. Además, el éxodo de jugadores del Super Rugby hacia las superligas de Inglaterras y Francia aumentó, y complicó a los países del Rugby Championship, a los que le cuesta retener a sus mejores estrlelas. De todos modos, los Mundiales son un mojón histórico, así que el Seis Naciones tiene la responsabilidad absoluta de meter uno o dos equipos en semifinales, e incluso de ganar la copa. Inglaterra ha hecho mucho para eso, apoyado en el genio de Eddie Jones, que haciendo hincapié en la defensa transformó a un equipo fracasado en uno capaz de ganarle a cualquiera.

Hacia dónde va el rugby mundial

Una de las grandes discusiones de los últimos meses ha sido sobre el futuro del rugby internacional. Más del 50% del calendario de selecciones está hecho de test matches, o partidos amistosos, que no convocan ni son negocio como el Seis Naciones, el Rugby Championship, o el Mundial. A su vez, el rugby necesita que los países del Tier 2 (segundo escalón) eleven su nivel y puedan ser un real riesgo para las potencias, de manera que la lucha por el título no se reduzca a cuatro o cinco equipos. Todo eso derivó en un polémico proyecto de Liga Mundial, que tras muchos conflictos y discusiones terminó fracasando por una cerrada oposición de los países del Seis Naciones, que se oponían radicalmente a establecer un sistema de ascensos y descensos. Fracasado ese intento, los europeos avanzaron sobre una negociación paralela: vender la mayoría de las acciones a CVC Capitals, la empresa exdueña de la Fórmula 1, un gigante económico que amenaza con desplazar a World Rugby como centro de poder del rugby. El torneo será interesante para ver cuánto el resto del mundo, sobre todo el segundo escalón, puede competirle a los europeos, para reavivar la discusión de si un Seis Naciones con ascensos y descensos es justo y aplicable.

¿Mundial de 24?

World Rugby ya anunció sus planes de que el Mundial De 2027 sea de 24 equipos. Sin embargo, para que las conversaciones avancen será importante el rendimiento de los países que están más cerca del puesto 20: Namibia, Rusia, Canadá, Uruguay. Eso lleva a una disyuntiva: World Rugby ha invertido varios millones para que los países del Tier 2 eleven su nivel de competitividad en el Mundial, pero sin competencia habitual contra los Tier 1, esa paridad se hace muy difícil. En desventaja, los países del Tier 2 deberán mostrar que pueden ser medianamente competitivo contra los del Tier 1, porque si no, las conversaciones sobre una expansión del Mundial de 20 a 24 podrían enfriarse.

La prueba de Argentina

AFP

Hace cuatro años, el mundo del rugby veía a Argentina como el centro de la nueva revolución,. Cuatro años de experiencia en el Rugby Championship, y con un cambio en su estilo de juego hacia uno más ofensivo e integral, se había metido en semifinales de la copa del mundo, completando un pleno de equipos del Hemisferio Sur.

Cuatro años después, las cosas no salieron como lo planeado. Argentina tomó dos caminos paralelos, curiosamente, con casi los mismos jugadores. Mientras su franquicia profesional (los Jaguares) ingresaba en el Super Rugby y este año llegaba a la final, Los Pumas llegan al Mundial encadenando nueve derrotas consecutivas y 15 en sus últimos 17 partidos. En el camino destituyeron a Daniel Hourcade, el dt que los había llevado al cuarto puesto en 2015, y trajeron a Mario ledesma, histórico exPuma que ajustó el juego a un esquema más tradicional, y además intentó recuperar una bandera histórica que Los Pumas perdieron en los últimos tiempos: el scrum.

Si se queda afuera en la difícil serie C (Inglaterra y Francia son sus rivales) será un fracaso que obligará a repensar el camino trazado, si mete otras semifinales, será un impulso a lo hecho hasta acá.

El desafío de Japón

World Rugby anunció que el Mundial de rugby ya superó en ingresos al de 2015, incluso antes de comenzar. Es una gran noticia porque el torneo es la gran fuente de recursos que tiene el organismo para luego invertir en países del segundo escalón, como Uruguay, y del tercero, para desarrollar el rugby en todo el mundo. Pero más allá de eso, la apuesta es grande: llevar el máximo evento a un país en el que el rugby no es el principal deporte, ni está en el top 5. De hecho, en las calles de Tokio la expectativa está puesta en los Juegos Olímpicos de 2020, más que en el rugby. ¿Cuánto seguirá el público el Mundial? ¿Cuánto influirá la suerte de un seleccionado local que difícilmente llegue a cuartos de final? ¿Cuánto será el beneficio económico final del torneo? Son todas dudas que deberá responder el torneo.

La prueba de Uruguay

Leonardo Carreño

Uruguay llega al Mundial en un cruce de caminos: realizó la preparación más exigente de su historia, sumó 18 profesionales respecto a los cuatro de 2015, consiguió victorias inéditas en estos cuatro años, clasificó dos años antes, hizo una preparación física a la altura de las potencias. Y pretende “shockear al mundo” en Japón. Eso implicaba ganar uno o dos partidos, pero más allá del resultado concreto, mostrar que es un equipo distinto al de 2015 y que está en mejores condiciones de competir ante los mejores del Mundo. Esa, vista desde afuera, debería ser la real vara de medida de Uruguay, y no tanto el saldo de victorias y derrotas, en un grupo, y sobre todo en un calendario, muy duro: debuta el miércoles con Fiji, y tan solo cuatro días después juega con Georgia, el rival más al alcance, antes de jugar con las dos superpotencias, Australia (5/10) y Gales (13/10). Pero para el plantel la meta está en ganar uno o dos partidos. Y viendo todo lo que han consiguiendo en los últimos tiempos, sería un error descartar esos altos objetivos que han trazado estos Teros.

El fixture

Fase de grupos

Viernes 20 de septiembre

Grupo A

7:15 Japón - Rusia, en Tokio

Sábado 21 de septiembre

Grupo B

06h45 Nueva Zelanda - Sudáfrica, en Yokohama

Grupo C

04h15 Francia - Argentina, en Tokio

Grupo D

01h45 Australia - Fiyi, en Sapporo

Domingo 22 de septiembre

Grupo A

04h45 Irlanda - Escocia, en Yokohama

Grupo B

02h15 Italia - Namibia, en Higashiosaka

Grupo C

7h15 Inglaterra - Tonga, en Sapporo

Lunes 23 de septiembre

Grupo D

7h15 Gales - Georgia, en Toyota

Martes 24 de septiembre

Grupo A

7h15 Rusia - Samoa, en Kumagaya

Miércoles 25 de septiembre

Grupo D

02h15 Fiyi - Uruguay, en Kamaishi

Jueves 26 de septiembre

Grupo B

04h45 Italia - Canadá, en Fukuoka

Grupo C

7h45 Inglaterra - Estados Unidos, en Kobe

Sábado 28 de septiembre

Grupo A

04h15 Japón - Irlanda, en Shizuoka

Grupo B

06h45 Sudáfrica - Namibia, en Toyota

Grupo C

01h45 Argentina - Tonga, en Higashiosaka

Domingo 29 de septiembre

Grupo D

02h15 Georgia - Uruguay, en Kumagaya

04h45 Australia - Gales, en Tokio

Lunes 30 de septiembre

Grupo A

7h15 Escocia - Samoa, en Kobe

Miércoles 2 de octubre

Grupo B

7h15 Nueva Zelanda - Canadá, en Oita

Grupo C

4h45 Francia - Estados Unidos, en Fukuoka

Jueves 3 de octubre

Grupo A

7h15 Irlanda - Rusia, en Kobe

Grupo D

02h15 Georgia - Fiyi, en Higashiosaka

Viernes 4 de octubre

Grupo B

06h45 Sudáfrica - Italia, en Shizuoka

Sábado 5 de octubre

Grupo A

7h30 Japón - Samoa, en Toyota

Grupo C

05h00 Inglaterra - Argentina, en Tokio

Grupo D

02h15 Australia - Uruguay, en Oita

Domingo 6 de octubre

Grupo B

01h45 Nueva Zelanda - Namibia, en Tokio

Grupo C

04h45 Francia - Tonga, en Kumamoto

Martes 8 de octubre

Grupo B

7h15 Sudáfrica - Canadá, en Kobe

Miércoles 9 de octubre

Grupo A

4h15 Escocia - Rusia, en Shizuoka

Grupo C

1h45 Argentina - Estados Unidos, en Kumagaya

Grupo D

6h45 Gales - Fiyi, en Oita

Viernes 11 de octubre

Grupo D

7h15 Australia - Georgia, en Shizuoka

Sábado 12 de octubre

Grupo A

7h45 Irlanda - Samoa, en Fukuoka

Grupo B

1h45 Nueva Zelanda - Italia, en Toyota

Grupo C

05h15 Inglaterra - Francia, en Yokohama

Domingo 13 de octubre

Grupo A

7h45 Japón - Escocia, en Yokohama

Grupo B

0h15 Namibia - Canadá, en Kamaishi

Grupo C

02h45 Estados Unidos - Tonga, en Higashiosaka

Grupo D

05h15 Gales - Uruguay, en Kumamoto

Cuartos de final

Sábado 19 de octubre

04h15 Primero del grupo C - Segundo del grupo D, en Oita

7h15 Primero del grupo B - Segundo del grupo A, en Tokio

Domingo 20 de octubre

04h15, Primero del grupo D - Segundo del grupo C, en Oita

7h15, Primero del grupo A - Segundo del grupo B, en Tokio

Semifinales

Sábado 26 de octubre

05h00 1C/2D - 1B/2A, en Yokohama

Domingo 27 de octubre

06h00 1D/2C - 1A/2B, en Yokohama

Partido por la tercera plaza

Viernes 1 de noviembre, 06h00, en Tokio

Final

Sábado 2 de noviembre, 06h00, en Yokohama