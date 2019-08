Arranque en slow motion: Los Teros vencieron a Sudamérica XV pero mostraron que aún les falta

Una de las premisas con la que había que observar el primero de los tres partidos de despedida de Los Teros antes del Mundial era la paciencia. Tras una larga e intensa pretemporada, con muchos jugadores que ganaron kilos, era lógico que al equipo le faltara ablande, horas de vuelo. Por eso era esperable que el equipo jugara por debajo de su nivel de los últimos tiempos, y lejos de la versión que debería aparecer en setiembre, durante el Mundial.

De todos modos, el rendimiento fue un poco peor a lo esperado. Pero en realidad, la conclusión más importante a tener en cuenta están en los errores que cometió el equipo, algunos que arrastra hace tiempo y otros que aparecieron ahora.

Lo mejor: el arranque

Lo mejor de Los Teros apareció en el arranque: el juego de propuesta que ha caracterizado a la era Meneses. En esos primeros 15 primeros minutos no pareció ser un equipo saliendo de pretemporada. Velocidad de pelota, liberaciones rápidas, ball carriers jugando vertical y profundo y ganando en el contacto, veloz distribución de los medios, que se tradujo en dos tries, de Kessler y Freitas.

¡TRY DE URUGUAY! Germán Kessler apoyó en la punta y marcó el primero para @RugbyUruguay.

🔥🏉🇺🇾#VamosTeros pic.twitter.com/west9uj5VR — RugbyYa! (@Rugby_Ya) August 24, 2019

Sin embargo, Sudamérica XV supo ajustar y complicar la posesión uruguaya. Ensució y enlenteció todos los breakdowns, lo que le permitió generar penales o pelotas recuperadas. Uruguay, en su afán de jugar veloz, involucraba pocos jugadores en esas formaciones, pero terminaba quedando con las manos vacías.

¡TRY DE URUGUAY! Nueva conquista del equipo, esta vez es Nicolás Freitas quien apoyó después de una muy buena jugada.

🔥🏉🇺🇾#VamosTeros pic.twitter.com/3x79Dm3kRv — RugbyYa! (@Rugby_Ya) August 24, 2019

El maul ya era una de las mayores preocupaciones de Los Teros de cara al Mundial. Han sido vulnerados repetidamente por rivales superiores y hasta similares, y Sudamérica XV lo volvió a hacer. Identificó que allí le hacía daño y consiguió dos de sus tres tries por esa vía.

El desorden defensivo

Tras buenos primeros 15 minutos, el equipo bajó notoriamente su rendimiento físico, algo esperable. Aumentaron los errores de manejo, pero sobre todo, el equipo falló en el orden defensivo, con algunos jugadores saliendo de punta, otros retrocediendo de manera desordenada, lo que faclitó el segundo try del rival, que decretó el 12-12 con el que se fueron al descanso. En el arranque del segundo tiempo, otro try de maul puso las cosas 17-12 para el visitante.

Ante todo, faltó esa actitud de ir a buscar el partido desde la defensa, que el equipo se propuso de cara al Mundial: ser protagonista aún cuando toque defender. Ese, quizás, es uno de los puntos más achacable a la falta de forma.

La falta de obtención. El line empezó bien pero luego se fue complicando progresivamente, hasta que en el segundo tiempo se perdieron varios consecutivos, la mayoría jugados a la cola. El equipo quedó sin obtención y tuvo que defender en demasía, cosas que en un Mundial pueden costar caro. Pero además se cortó la posibilidad de recuperar el control del partido y la confianza en el juego. En contrapartida, el scrum tuvo un partido correcto, en general apostando al plan mundialista: sacar la pelota lo más rápido posible.

El combo de la complicada posesión se completó con el hecho de que en varios momentos el equipo no respetó el sistema de juego por zonas. No salió bien desde su campo con el pie, y se obligó a mucho desgaste en las 22 propias. En general, el juego de kicks no fue bueno.

Las fallas en tackles. El contacto defensivo tuvo problemas en varios momentos, ante un rival levemente inferior. Del otro lado, en ataque el equipo se sintió cómodo por varios momentos, aunque faltó engancharlo de continuidad por esa eficiente tarea del rial de ensuciar los rucks.

La indisciplina. El equipo se frustró y perdió la paciencia en varios momentos, lo que llevó a penales no forzados y obligó a defender mucho, lo que trajo un penal con el que Sudamérica XV pasó al frente 20-17 a los 70.

La virtud uruguaya fue tener claro que, en la medida en que se aplicara, podía sacar ventajas. Así consiguió los dos tries de Leivas en del segundo tiempo, que le permitieron pasar al frente: el primero obteniendo en el line, empujando con el maul y encontrando el espacio por afuera luego que Arata cambiara la dirección de la jugada. El último, el del 24-20 final, fue de primera fase, con un scrum que avanzó y luego la pelota salió rápido a la punta para que otra vez el Colo apoyara.

Rendimientos individuales destacados

Tanto jugando de wing como de centro, Nicolás Freitas se mostró sólido en defensa y activo en ataque. Su polifuncionalidad puede ser clave en el torneo. Leivas también tuvo muy buen ingreso en el segundo tiempo, y en dos pelotas que le llegaron apoyó dos tries. También hubo buenos chispazos con pelota de Diana, Dotti, Civetta, Vilaseca, Mieres y Silva.

Lo mejor de todo fue que no hubo lesiones de importante tras el primer partido.

Ahora se vendrá Brasil el viernes, con una semana más de trabajo y ablande, por lo que debería verse una evolución en el equipo. Seguramente haya muchos cambios, porque será la última oportunidad ante de definir la lista, el 2 de setiembre. Habrá que seguir tomando nota y evaluar con detenimiento los puntos flojos, pero teniendo en cuenta que el objetivo es el 25 de setiembre en Kamaishi.

URUGUAY-SUDAMÉRICA XV

Uruguay: 1. Mateo Sanguinetti, 2. German Kessler, 3. Juan Pedro Rombys; 4. Ignacio Dotti, 5. Manuel Leindekar; 6. Juan Manuel Gaminara (C), 7. Santiago Civetta, 8. Manuel Diana; 9 Agustin Ormaechea, 10. Felipe Berchesi; 11. Rodrigo Silva, 12. Andres Vilaseca, 13. Juan Manuel Cat, 14. Nicolas Freitas; 15. Gaston Mieres. DT: Esteban Meneses

Brasil: 1 Lucas Abud (Brasil), 2 Wilton Murilo (Brasil), 3 Joel Ramírez (Brasil); 4 Luiz Vieira (Brasil), 5 Federico Gutiérrez (Argentina), 6 Ignacio Silva (Chile), 7 Martín Sigren (Chile), 8 de Arruda (Brasil); 9 Alfredo Pueyrredón (Argentina), 10 Joshua Reeves (Brasil), 11 Nicolás Coronel (Argentina), 12 Vicente Ayarza (Chile), 13 Felipe Sancery (Brasil)(capitán), 14 Facundo Pueyrredón (Argentina); 15 Tomás Albornoz (Argentina). DT: Daniel Hourcade (ARG)

Suplentes URU: 16. Guillermo Pujadas, 17 Facundo Gattas, 18. Diego Arbelo, 19. Diego Magno, 20. Gonzalo Soto Mera, 21. Santiago Arata, 22. Felipe Etcheverry, 23. Federico Favaro, 24.- Tomas Inciarte, 25.- Leandro Leivas, 26.- Juan Diego Ormaechea, 27.- Leandro Segredo, 28.- Manuel Ardao

Suplentes SUD: Mauro Genco (Argentina), Augusto Bohme (Chile), Matías Dittus (Chile), Carlos Ángulo (Colombia), Alfonso Zottola (Argentina), Matías Gómez Vara (Argentina), Kalim Ayub Burlli (Argentina), Alejandro Torres (Argentina), Sergio Espínola (Argentina)

Cancha: Estadio Charrúa

Referee: Damian Schneider

Puntos: 6' try de Kessler convertido por Berchesi (URU) 7-0, 14' try Freitas (URU) 12-0, 20' try Murilo convertido por Reeves(SUD) 12-7, 39' try Reeves (SUD) 12-12, 50' try SUD 17-12, 66' Ttry Leivas (URU) 19-17, 70' penal Reeves (SUD) 19-20, 72' try Leivas /URU) 24-20