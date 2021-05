Conflicto: Así evacuaron el edificio en Gaza los periodistas de AP y Al Jazeera previo al ataque de Israel

En Gaza, el edificio de 13 pisos que albergaba las oficinas de la cadena de información catarí Al Jazeera y de la agencia de prensa estadounidense Associated Press (AP) fue pulverizado por varios misiles, según periodistas de la agencia AFP. El ejército israelí había pedido previamente que el inmueble fuera evacuado.

En un comunicado, las fuerzas armadas israelíes confirmaron que sus cazabombarderos "atacaron un edificio que albergaba objetivos militares, pertenecientes a la inteligencia militar de la organización terrorista Hamás".

Según el comunicado, Hamás "se esconde y utiliza como escudos humanos" a los medios de comunicación que estaban en el edificio.

Y eso fue lo que le dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al presidente estadounidense, Joe Biden, durante una conversación telefónica.

Según un comunicado de sus servicios, Netanyahu insistió en que en el edificio había "objetivos terroristas" y en que antes de bombardearla, la torre había sido evacuada.

Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, había destacado en un tuit que la seguridad de los medios de comunicación revestía una "importancia capital".

El periodista estadounidense Ali Yousef compartió en su cuenta de Twitter un video donde se ve a los reporteros abandonado el edificio mientras cargan con algunos de sus equipos.

Video shows AP, AJ and other journalists gathering their equipments and gear to evacuate their offices in the 12-story al-Jala’ residential building in the heart of Gaza before bombed and destroyed it to the ground by missiles fired from its warplanes today. #Gaza #غزة_الآن pic.twitter.com/jCtctH0O4R