Así fue la fractura de pómulo del volante de Fénix, Roberto "Indio" Fernández

Roberto Fernández, volante de Fénix, será operado este martes en la Asociación Española de la fractura de los huesos de la cara que sufrió el domingo durante el partido que su equipo le ganó 1-0 a Cerro Largo por el Torneo Clausura. Según se informó a Referí desde el club, la visión del futbolista no resultó afectada y la recuperación, luego de la cirugía, será de aproximadamente un mes.

Fernández sufrió la fractura del hueso cigomático y maxilar superior, con desplazamientos óseos hacia la órbita ocular, según informó la sanidad de Fénix, tras recibir un cabezazo del defensor de Cerro Largo, Mauro Brasil.

En el compacto del partido que produjo Tenfield se puede observar el momento de la lesión, a partir del minuto 2:30 del video.

El jugador fue evaluado por cirujano plástico, maxilofacial y oftalmólogo, para descartar alguna lesión ocular más grave, que fue lo que se temió desde un primer momento.

Fernández, de 23 años, debutó en la Primera división de Fénix en 2015 y también formó parte de todas las selecciones juveniles desde sub 15 a sub 20. En 2017 integró el plantel celeste campeón sudamericano sub 20 en Ecuador.

Es uno de los futbolistas más importantes del equipo que dirige Juan Ramón Carrasco y que a falta de dos fechas para el final del Clausura se encuentra quinto en la Tabla Anual, clasificando a Copa Sudamericana.

En mayo de 2013, Nicolás Olivera sufrió una fractura similar jugando con Defensor Sporting contra Fénix chocando con el golero Luis Mejía.