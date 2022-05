Así quedaron inservibles las maquinarias agrícolas robadas por los rusos

La guerra entre Rusia y Ucrania lleva ya más de dos meses con un saldo de muertos innumerables. El conflicto ha generado muchos saqueos rusos que todavía continúan.

El pasado lunes 2 de mayo, tropas rusas que ocupan la ciudad de Melitopol robaron la concesionaria de maquinaria agrícola John Deere, según informa CNN.

Los rusos trasladaron el equipamiento a Chechenia, a más de 1.000 kilómetros de distancia, donde descubrieron que habían sido bloqueados a distancia. Deere, el empresario fabricante de la maquinaria, accedió a la ubicación de su maquinaria y las desactivó de forma remota.

Según reporta CNN, el equipamiento está valorado en un total de casi US$5 millones. Uno de los camiones utilizados para el hurto fue captado por cámaras de seguridad - a las que accedió CNN-, tenía una "z" blanca pintada y parecía un camión militar.

Otras fuentes también informaron al medio estadounidense que los robos se han extendido a los granos almacenados, en una región que produce miles de toneladas al año. Los rusos ofrecen tratos a los productores locales, pero estos declaran que no se puede trabajar en zonas ocupadas, no funciona el transporte ni los puertos, la producción no sale de las ciudades si no es en manos rusas.