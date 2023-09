Así quedó el panorama electoral de Peñarol tras el anuncio de Damiani que no será candidato

Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol entre 2008 y 2017, anunció este jueves que no será candidato a las elecciones del club que se celebrarán el próximo 18 de noviembre.

"Al haber infructuosamente intentado alianzas que unan a diferentes grupos y a pesar de tener números favorables para dicha elección, he decidido que no seré candidato a ningún cargo en las próximas elecciones de nuestro querido Peñarol", expresó este jueves Damiani en una carta abierta.

Diego Battiste

Juan Pedro Damiani no será candidato

El único representante del oficialismo que se pronunció tras esa decisión fue el delegado Gonzalo Moratorio quien en su cuenta de X afirmó: "El golpe fue y es fuerte. Cambiamos la historia. Sigamos por mas y mejor Peñarol".

El presidente Ignacio Ruglio ya había manifestado el domingo en el Polideportivo de Canal 12: "Creo que Damiani no va ser candidato en la elección, porque no le dan los votos".

Ruglio aún no confirmó que irá por la reelección porque quiere que los hechos hablen por él: el Campeonato Uruguayo 2021 conquistado, la Copa Libertadores sub 20 ganada en 2022, la organización de la primera Copa Intercontinental sub 20 que se jugó en el Centenario y la construcción de la Ciudad Deportiva Néstor Gonçalves donde se sigue avanzando para hacer una inauguración oficial a fines de setiembre o en octubre.

Inés Guimaraens

Ignacio Ruglio irá por la reelección

El hecho de que las elecciones hayan sido fijadas el 18 de noviembre supuso un golpe para el oficialismo, porque lo priva de ir a los comicios con una eventual conquista de otro Campeonato Uruguayo 2023.

En contra, deportivamente, tiene la pésima campaña en 2022 y la peor participación internacional en la Copa Sudamericana 2023. Políticamente, Ruglio tiene al club enfrentado contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de Ignacio Alonso, contra las estructuras arbitrales. Y en el rubro económico-financiero, el oficialismo presentó un balance auditado con el rótulo de ser el mejor balance de la historia del club, pero en el que se le cuestiona que dejará un club sin créditos por cobrar (se adelantaron los cobros de las cuotas de la venta de Agustín Álvarez Martínez) y sin jugadores para vender en el corto plazo y hacer caja.

Como toda gestión, Ruglio tuvo sus pro y sus contra y serán los socios los que definirán el futuro del club. Pero, ¿entre quiénes?

Evaristo González

Diego Battiste

Evaristo González cobra más fuerza

El pasado martes, Evaristo González hizo una serie de publicaciones en su cuenta de X criticando la gestión de Ruglio en una nueva señal de que será uno de los candidatos de peso a las venideras elecciones.

Al otro día, consultado por Minuto 1 de Carve Deportiva que se emite por AM 1010, González dijo sobre su eventual candidatura: "Vengo hablando con muchos socios y gente que trabaja en Peñarol, para formar unidad. Peñarol necesita un cambio de trabajo, volver al trabajo en equipo, respetando a todos los dirigentes del consejo directivo. Hay que volver a los estatutos de Peñarol. Estamos juntando voluntades y dirigentes que estén de acuerdo con un programa de gobierno que erradique los personalismos y donde los famosos sean los jugadores y no el presidente".

"No iría con Ruglio ni Damiani, la política de gobierno necesita un cambio. Esa similitud de trabajar sin considerar a todo el equipo es la política equivocada, no sé trabajar de esa manera, el deporte nos enseña que el trabajo en equipo es importantísimo", agregó.

"No sirve tener un club quebrado, hay que tener unidad. Hay que aceptar lo que diga la mayoría, por ejemplo el 7 a 4 (votación del Consejo Directivo para cesar al director deportivo Pablo Bengoechea) que generó que renunciara a la secretaría. Peñarol necesita un perfil de equipo, unido, respetando las exigencias del socio y el hincha, no el presidencialismo, esa figura del presidente que domina todo y es la única autoridad", concluyó.

González no dijo qué dirigentes lo acompañarán y no descartó acercarse a otras facciones con las que pueda tener coincidencias para generar un cambio de timón en la conducción del club.

Edgardo Novick

Camilo dos Santos

Edgardo Novick en las gateras

En silencio, el excandidato a la Intendencia de Montevideo y a la Presidencia de la República, Edgardo Novick, presentará el próximo miércoles su fórmula junto a Alejandro Ruibal, exconsejero del club y director de la empresa Saceem, encargada de la construcción del Estadio Campeón del Siglo en la última administración de Juan Pedro Damiani.

Novick lanzó su candidatura a las elecciones de 2008 para competir con Juan Pedro Damiani. Su compañero de fórmula fue Juan Salgado, presidente de CUTCSA. La retiró pocos días después luego de el local de su organización fuera vandalizado.

El actual consejero Marcos Acle acompañará a su fórmula.

¿Y el Damianismo?

El grupo de Rodolfo Catino está muy activo y lleva 14 de vida dirigencial en el club. Hay dirigentes con mucha experiencia en la facción como para continuar la obra, aunque saben que será difícil procesar la salida de un dirigente de la talla de Damiani, pero ya sabían que la posibilidad de que no se presentara su candidatura era cierta.

Rodolfo Catino analiza el panorama

Catino se juntará en los próximos días con Pablo Amaro y Fernando Errico, actuales consejeros, para adoptar una decisión de cara a las elecciones.

Gastón Tealdi, quien fue como vicepresidente de Damiani a las últimas elecciones y que volvió recientemente al consejo directivo del club tras ser vice de la AUF, se ve con la posibilidad de ser candidato del Damianismo, pero también valora la posibilidad de acompañar a otro candidato. En 10 días tendrá claros los pasos a seguir tras instancias de negociación y coordinación internas en su sector y externas con otros grupos.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi, tiempo para definirse

Marcelo Areco

Sigue siendo la cara visible del Movimiento 2809 y este jueves anunció que sobre fines de la semana próxima decidirá si presenta su candidatura. Fue otro que manifestó que no apoyaría a Damiani ni a Ruglio, pero sí tiene afinidad con Evaristo González quien fue el presidenciable del Movimiento 2809 en las pasadas elecciones, en diciembre de 2020.

"Son momentos finales para tomar decisiones y buscar caminos de entendimiento para tratar de llevar a Peñarol al lugar que tiene que estar que no es este precisamente", declaró Areco en 100% Deporte que se emite por Sport 890.

"Iría solo como candidato. Hay mucha gente nueva ahora en el Movimiento: Juan Carlos Herrera, que fue vicepresidente de Ancap, el contador Gabriel Ferreira y el empresario Martín Moreira. Hay muchos socios que comulgan con la idea de club que nosotros tuvimos, que marcó agenda mucho tiempo en Peñarol y que sin haber ganado una elección, estuvimos siempre para trabajar e impusimos una cantidad de modificaciones que disfruta el club: balances auditados, voto de la mujer, voto del interior, el básquetbol".

"No me parece que haya bien tantos candidatos y por eso estamos esperando a ver qué se puede hacer. Creo que puede haber siete candidatos y es una locura", afirmó.

"Cuando una directiva vive recalcando logros que no son de fútbol es porque evidentemente las cosas están mal y eso es lo que ha pasado estos tres años y todos lo quieren cambiar. No es sano para el club", dijo Areco que criticó una de las últimas declaraciones que hizo Ruglio quien se autoproclamó hincha de Tenfield en el marco del actual conflicto político que atraviesa el fútbol uruguayo. "No da la impresión de que todas las actuaciones políticas de Peñarol respondan a los intereses del club. Yo soy hincha de Peñarol. No responde a lo que más le sirve a Peñarol el paro del fútbol que le hace muy mal a Peñarol. Su presidente y su círculo más cercano, no parecen estar poniendo por delante los intereses de Peñarol".

"Damiani tenía una particularidad: no respetaba las minorías; Ruglio lo superó: no respeta a las mayorías", dijo Ruglio sobre la votación del 7-4 con la cual se mantuvo a Bengoechea pese a que el oficialismo quedó en desventaja en la votación. "Se trajeron 48 jugadores, en promesas versus realidad se decía que había que traer dos o tres clase A por período pero se batió el récord de jugadores traídos y los resultados fueron récord de partidos perdidos en el Campeón del Siglo, el peor resultado en un Campeonato Uruguayo, de tres Copas Libertadores no clasificaste a dos y en la que clasificaste fuiste último, el peor equipo de América en competencias internacionales. Los resultados están a la vista, yo hubiera votado por remover a Bengoechea".

Por último, Areco criticó el balance presentado por Ruglio: "Es una rotunda mentira. El presidente (Jorge) Barrera asumió con US$ 300 mil en caja, Ruglio con US$ 10.500.000 en caja y documentos a cobrar y en su primer ejercicio dio US$ 5.400.000 de pérdidas. Una mentira repetida mil veces no se transforma en verdad, es una mentira repetida mil veces. En 2022 Peñarol venció por US$ 21 millones. ¿Qué se hizo con esa plata? Gastón Diz dijo que es un balance histórico. ¿Pero qué festejamos? ¿Balances? Si eso no se ve reflejado en la cancha no tiene sentido ninguno".

Guillermo Varela

Leonardo Carreño

Guillermo Varela, tiempo de decidir

Líder en las pasadas elecciones por Generación 129, el actual consejero aún no se manifestó públicamente sobre la posibilidad de volver a candidatearse o de acompañar a algún otro candidato.

En su gestión directriz promovió varias propuestas y le dio gobernabilidad a Ruglio acompañando sus decisiones. También se supo plantar y marcar públicamente sus discrepancias en otros momentos. El pasado martes, a la salida del consejo, volvió a manifestarse en esa misma sintonía. Consultado en nota por DSports sobre la política clubista en el paro decretado por la Mutual de Futbolistas el pasado 7 de setiembre dijo: "Los momentos de discutir y polemizar son puertas adentro en el Consejo. Afuera uno tiene que acompañar a lo que diga y actúa el presidente".

Edgard Welker

Camilo Dos Santos

Edgard Welker busca alianzas para que no siga Ruglio

Está en una ronda de charlas con varios candidatos para encontrar afinidad, tejer alianzas y buscar una unidad que logre remover a Ruglio de la presidencia ya que está en franco desacuerdo con la actual conducción de Peñarol: "Si se presentan muchos candidatos, eso va a favorecer a la reelección de Ruglio lo cual le puede hacer muy mal a Peñarol. Hay que buscar unidad", dijeron a Referí desde su entorno.

El dirigente que lo acompaña en sus movidas es Juan Campomar, exintegrante de la Mesa Ejecutiva en representación de Peñarol.

Freddy García

Freddy García, de Youtuber a candidato

El Youtuber anunció el pasado 18 de junio que se presentará a las elecciones del club.

Viví Peñarol se va a presentar

La agrupación que lidera Alejandro González se reunió con las tres fuerzas que vislumbran que pelearán la candidatura: Ruglio, Novick y Evaristo González. El próximo miércoles se reunirán para adoptar una decisión pero lo cierto es que apoyarán a uno de esos tres candidatos.