Así se preparó Natalia Oreiro para interpretar a Eva Perón: "Vivir en Argentina es vivir en el peronismo”

La serie Santa Evita se emite por la plataforma de streaming Star+ y según declaró la uruguaya en varias entrevistas su papel es uno de los más importantes de toda su carrera. Se estrena el próximo el 26 de julio, al cumplirse 70 años de su muerte.

“Estoy muy agradecida de participar en un proyecto muy ambicioso” dijo la actriz Natalia Oreiro en la previa del estreno en una entrevista con Infobae.

¿Cómo se preparó para el casting? "Me preparé con los recursos que tenía y vi el trabajo de todas mis compañeras actrices interpretándola y debo reconocer que todas encontraron una emoción, una fragilidad, una valentía, una emoción distinta. Y eso me dio seguridad. Obviamente, hice una interpretación, no hice una imitación de ella, y esa fue una elección que se tomó, porque claramente estamos contando una historia y yo no soy parecida tampoco", subrayó.

"No sé si lo hice muy bien, pero es otra cosa, que ahora empieza a tener su propio camino. Pero yo también quiero hacer este tipo de personajes. Entonces compatibilizar las profesiones es difícil. Cuando la gente te tiene mucho como Natalia, como Nati, después que te vean siendo Gilda, Eva, es como hay que remar más", dijo la uruguaya.

"Interpretar a la mujer más importante de la historia argentina, y de hecho me atrevería a decir del mundo político, para mí era una enorme responsabilidad, más allá del placer que me puede dar la búsqueda de un personaje. Alguien que dejó tanta huella, que al día de hoy se la tiene tan presente. Y después sí, estar a la altura del proyecto, y encontrarle algo personal también. Me entregué en todo el sentido de la palabra: los actores encarnamos, y yo le di mi cuerpo a ella", añadió Oreiro.

La serie, compuesta por siete capítulos, se basa en la novela homónima de Tomás Eloy Martínez y sigue la vida de la actriz devenida en política y referente social, así como en el destino de sus restos, que fueron robados en 1955, tres años después de su muerte a causa de un cáncer, cuando Eva Perón tenía 33 años. Además de Oreiro, el elenco de la serie está integrado por Darío Grandinetti, que interpreta a Juan Domingo Perón, Ernesto Alterio, Diego Velázquez y Diego Cremonesi.

Santa Evita tiene como una de sus productoras a la actriz mexicana Salma Hayek, y se trata de una de las primeras producciones de Star+ (perteneciente a Disney) en la región.

El vínculo de Oreiro con el peronismo y con Eva Perón

"Yo llegué a la Argentina cuando tenía 16 años, y vivir en este país es vivir en el peronismo. Y Eva es una figura que está en la calle, que está en la boca de todos, entonces uno la tiene muy presente. Ya en mi adolescencia en Uruguay sabía quién era. Y tenía claros sus logros épicos como el tema del sufragio femenino, la incorporación de las mujeres a la vida política. La movilización de las mujeres, los derechos que se les dieron a los trabajadores, a los niños, a los ancianos. Eso era conocido y era admirado por mí. Pero no tenía tanto detalle de su historia como actriz, de su historia como niña. Y creo que hay mucho de la Eva política que tiene que ver con su origen: ella sabía de qué hablaba porque su origen era así. Por eso era escuchada por los sectores más populares y por eso ella quería esa reivindicación", puntualizó Oreiro en la entrevista con Infobae.