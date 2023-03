Asociación de Fiscales rechazó agravio discriminatorio contra el presidente: una abogada lo llamó "primate"

La directiva de la Asociación de Fiscales rechazó "enfáticamente" los agravios que recibió el presidente del gremio, Willian Rosa. La abogada Graciela Mendoza tuiteó días atrás tildándolo de "primate".

"Si el primate se opone, el Triunvirato es el camino correctoooooo", había tuiteado Mendoza. La abogada se refería a unas afirmaciones contrarias que hizo Rosa a Canal 5 a la creación de un triunvirato en la Fiscalía. Poco después de la publicación, borró el tuit.

Este martes la mujer declaró en Fiscalía luego de que el fiscal Fernando Romano la citara por un cargo de incitación al odio. A la salida, dijo ante la prensa: "No me arrepiento en el sentido de que yo no dije nada agraviante. Ya lo hablamos en la fiscalía y no es algo de racismo así que en eso pueden quedarse tranquilos", según consignó Subrayado.

Colectivos de la comunidad afrodescendiente también rechazaron los dichos de Mendoaza.

El comunicado de la asociación está firmado por Mariana Alfaro, Sebastián Robles, Andrea Fuentes, Natalia Pereira, Brenda Puppo, Ricardo Perciballe y Sandra Fleitas.