Astesiano y su cómplice ruso Slivaev declaran esta semana ante la fiscal Gabriela Fossati

El exjefe de la custodia de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, y el ruso Alexey Slivaev declararán esta semana ante la fiscal Gabriela Fossati, en el marco de la investigación por falsificación de documentos para que rusos y ucranianos accedan a pasaportes, confirmaron desde la defensa de ambos implicados a El Observador.

Según informó el informativo MVD Noticias (Tv Ciudad) y ratificó el abogado de Astesiano, Marcos Prieto, el excustodio presidencial declarará este martes. El abogado aseguró que la fiscal no brindó detalles del por qué de la citación.

Un día después, el miércoles, será el turno de Slivaev, confirmó su abogado Alberto Rojas, quien agregó que la fiscal del caso pidió su declaración "antes de irse de vacaciones" a fines de octubre, y tampoco brindó explicaciones de por qué lo cita.

Ambos implicados son acusados de formar parte de una organización que falsificaba documentos de ciudadanos rusos y ucranianos para que pudieran acceder a documentación uruguaya. Junto a ellos también fueron imputados y se encuentran detenidos el escribano Álvaro Fernández y su esposa Patricia Medina.

Astesiano fue detenido el 25 de setiembre en la residencia presidencial luego de volver de un viaje al exterior con Lacalle y su familia, y fue imputado el 27 de setiembre por un delito continuado de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias, con una pena de prisión preventiva que se extiende hasta marzo de 2023. El día que fue imputado también fue destituido como jefe de los custodios presidenciales.

Slivaev, por su parte, fue detenido luego de que se allanara su casa el jueves 22 de setiembre, producto de la detención de Roman Karpov, un ruso que intentó sacar una cédula uruguaya con documentos falsificados por la organización.

“Yo no hice nunca pasaporte. Yo no trabajo con Astesiano, tres veces estuve mirando con él para otras figuras, no para pasaporte”, aseveró el ruso en una entrevista con El País publicada el 26 de setiembre, en la que niega todos los hechos por los que se lo culpa.

En los últimos días una mujer rusa denunció ante Fiscalía que Slivaev y Fernández realizaron una compraventa fraudulenta de un campo en Lavalleja en 2017: la mujer les dio el dinero para que compraran el campo y les cedió su control mientras estuvo en el exterior, pero luego se enteró que los implicados nunca habían efectuado la compra del terreno.