Abogado defensor de Astesiano trabaja en la Policía Aérea Nacional

Marcos Prieto, abogado del custodio presidencial Alejandro Astesiano, es integrante de la Fuerza Aérea Uruguaya y revista en la Policía Aérea Nacional.

El dato fue informado a El Observador por varias fuentes y confirmado por el propio abogado.

Entre otros cometidos, la Policía Aérea Nacional tiene el de “vigilar y mantener el orden y la seguridad de la infraestructura aeronáutica nacional, en su carácter de auxiliar de la Justicia, previniendo, reprimiendo e investigando la comisión de delitos y faltas que se cometen en su jurisdicción”.

En ese rol, la Policía Aérea tiene acceso al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP), el sistema donde se anotan los antecedentes policiales de las personas, incluyendo indagatorias y procesamientos.

El gobierno denunció que en el caso de Astesiano los registros de antecedentes fueron manipulados, lo que habría hecho que cuando el presidente Luis Lacalle Pou pidió la información sobre los antecedentes de su custodio no figuraran sus procesamientos.

Prieto confirmó que trabaja en la Policía Aérea Nacional, pero dijo que no hay incompatibilidades con ser el abogado defensor de Astesiano.

“Soy abogado de Fuerza Aérea y trabajo en la Policía Aérea, pero no tiene absolutamente nada que ver con el caso. Yo soy un abogado independiente, de la Fuerza Aérea; un abogado integrante de la Policía Aérea Nacional. Tendría algo que ver si hubiera un avión involucrado”, afirmó. “Pero mientras no colide con la actividad que nosotros hacemos no tiene nada que ver”.

Prieto dijo que habló de este tema con las autoridades de la FAU. “Esto en su momento lo hablé con los mandos y hasta el momento no he encontrado nada en lo que se acusa a mi cliente que colida con nuestra actividad, con las tareas que yo hago como abogado del Escuadrón de Policía Aérea Nacional. Lo hablé con el comandante, con mi mando directo y con el general del aire”.

Fuentes cercanas a la comandancia de la Fuerza Aérea dijeron que Prieto no tiene acceso al SGSP. Prieto, por su parte, manifestó que sí lo tiene, pero que no lo usa y nunca lo usó.

“Yo no estoy en la parte del SGSP, hay otros colegas que sí”, señaló el abogado. “Yo no cumplo funciones propiamente dichas en el aeropuerto de Carrasco, que es donde está el servicio del SGSP. Yo cumplo funciones en la base de Boiso Lanza. Si bien estoy en la unidad, estoy en el Escuadrón de la Policía Aérea, no lo voy a negar, no cumplo funciones en donde se trabaja con el SGSP. Ahí hay otros abogados”.

Agregó: “Yo trabajo en la Oficina Jurídica y Administrativa de la PAN, pero soy asesor también de la Brigada, no solo de la PAN. Tengo acceso al SGSP, pero no lo uso. En realidad, nunca entré, no lo uso, no es una de mis funciones. Es totalmente comprobable que nunca lo usé”.

El sistema funciona de tal manera que registra a todos los usuarios que abren el SGSP, por lo que las autoridades pueden saber qué uso se le da a la herramienta y quiénes participan.

El abogado dijo que no oculta su rol en la Fuerza Aérea: “Mis clientes me conocen y saben que soy abogado de la Policía Aérea. Y que no puedo defender a clientes si la Policía Aérea está involucrada”.

De acuerdo a los datos que pudo averiguar El Observador, Prieto tiene una larga trayectoria en la Fuerza Aérea Uruguaya. Antes de recibirse de abogado, egresó de la Escuela Técnica de Aeronáutica, donde hoy también cumple tareas docentes.

Una resolución del 26 de mayo de 2022, firmada por el ministro de Defensa Nacional, Javier García, lo designa –a sugerencia del Comando General de la fuerza– para ser responsable de varios cursos en dicha Escuela.

Antecedentes borrados

Astesiano cumple prisión preventiva mientras la fiscal Gabriela Fossati investiga el accionar de una banda –que él integraba– dedicada a falsificar documentos de ciudadanos rusos para que pudieran acceder a documentación uruguaya. En total se indaga la situación de 174 pasaportes, según la investigación, 124 de ellos emitidos antes de 2019.

El acceso y manejo del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) ha estado en cuestión desde el inicio del llamado “caso Astesiano”.

En el SGSP se registran todas las participaciones que alguien tiene en cualquier hecho que requiere de la intervención policial y se señala el rol de la persona en ese caso: denunciante, testigo, indagado, procesado, condenado.

Según las fichas extraídas del SGSP, las múltiples indagatorias que tenía Astesiano fueron informadas en 2020 por la revista Caras y Caretas y en 2021 lo hizo radio Sarandí.

Sin embargo, en setiembre de 2022, La Diaria informó que Astesiano no solo había sido indagado más de 30 veces, sino que también había sido preso, procesado y condenado en 2013-2014 por un delito de estafa.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que cuando la prensa denunció que Astesiano tenía decenas de indagatorias había pedido sus antecedentes a la policía. Y que en las fichas que le enviaron no figuraba que luego hubiera sido procesado y condenado, ni estado preso.

Presidencia ordenó entonces al Ministerio deI Interior que llevara a cabo una investigación administrativa ante la “sospecha de que pudo haber una maniobra de ocultamiento en la información y que se pudo haber inducido a error al presidente”.

El Ministerio del Interior encontró que en algún momento entre 2015 y el 8 de setiembre de 2021 alguien borró el antecedente de Astesiano de la base de datos de Policía Científica, de donde se nutre el SGSP.

La investigación derivó en la separación del cargo del director de Identificación Criminal, Gonzalo Vázquez, por no informar sobre los cambios que se produjeron en el legajo de Astesiano.