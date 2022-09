Siete claves para entender el escándalo del custodio de Lacalle Pou

El jefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, fue imputado este martes por el delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias. Se dispuso la prisión preventiva por 30 días del acusado por un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Inmediatamente de conocer la noticia el presidente lo desvinculó del cargo. A continuación siete preguntas, con siete respuestas para entender el caso.

¿Cuándo y cómo fue detenido Astesiano?

Astesiano volvía el domingo 25 de setiembre junto a Luis Lacalle Pou de un viaje al exterior que había hecho junto a sus hijos. Según contó, al arribar al Aeropuerto de Carrasco el mismo jefe de custodia fue quien le informó que el director de Inteligencia, Claudio Correa da Silva, lo esperaba en la residencia de Suárez y Reyes. En la residencia presidencial Correa le explicó que Astesiano estaba implicado en el caso de los pasaportes, lo llamaron al despacho y ahí mismo fue detenido.

¿Cuándo conoció a Lacalle Pou y cómo era su vínculo?

El vínculo con Lacalle Pou surgió en 1999, cuando Astesiano -que había sido policía- trabajaba como seguridad de Sergio Abreu. Luego, Abreu fue candidato a vicepresidente de Lacalle padre en la campaña de 2004, y el custodio conformó el equipo de seguridad de la fórmula presidencial. En 2014 y 2019, Astesiano lo acompañó toda la campaña. Como jefe de la custodia del presidente tenía un despacho en el piso 4 de la Torre Ejecutiva y otro en la residencia de Suárez y Reyes.

¿De qué lo acusan?

Según la fiscal del caso, Gabriela Fossati, desde agosto de 2021 integraba una organización que adulteraba documentos para hacer pasar pasar a ciudadanos rusos como ciudadanos naturales uruguayos y de esa forma obtener el pasaporte. Según audios incautados que forman parte de la evidencia de la fiscalía, el custodio usaba su despacho en Torre Ejecutiva para reuniones por sus negocios ilícitos. En general recibía allí al escribano Álvaro Fernández y en una oportunidad se reunieron los tres junto al ciudadano ruso también imputado.

¿Qué delitos le imputó el fiscal?

Con las pruebas que reunió la fiscal Gabriela Fosatti le imputaron los delitos de suposición de estado civil en reiteración real con un delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias. Además, dispuso la prisión preventiva por 30 días por un posible riesgo de entorpecimiento de la investigación.

¿Cuál es el legajo de Astesiano?

El jefe de seguridad presidencial tuvo casi 30 indagatorias policiales por daño, estafa y hurto. Ha estado requerido, y ha visitado varias sedes policiales. Hasta fines de 2018, que es hasta cuando se conocen registros, el policía tenía casi 30 indagatorias y un antecedente penal, ya que en 2002 fue procesado sin prisión por estafa. Las citaciones fueron principalmente en Montevideo, pero también las tuvo en Colonia, Canelones y Maldonado, según difundió radio Sarandí el 7 de setiembre de 2021.

¿Cómo actuó el presidente Lacalle Pou tras la detención?

Un día después de la detención, declaró: "Si hubiera un más mínimo indicio, yo no le entregaría lo más preciado que tengo, que es mi familia". Este martes, poco antes de que se conociera la imputación, reconoció desde Fray Bentos que sabía que su custodio tenía anotaciones policiales: "Lo que sí es cierto es que cuando empezó el gobierno, o antes de empezar, obviamente hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas. Yo tenia la información correspondiente en la que tenía anotaciones y no había antecedentes penales". Además, aseguró que tuvo un desempeño "profesionalmente intachable".

¿Qué opina el Frente Amplio sobre el caso?

Fernando Pereira dijo que Lacalle Pou "le erró" y que el custodio detenido "no puede ser un funcionario intachable", como había afirmado en presidente en la conferencia que dio este lunes cuando se refirió a la conducta como custodio.

¿Qué pidió Astesiano a la fiscalía tras ser imputado?

La abogada de Astesiano pidió que la audiencia fuera reservada para evitar periodistas en la sala. Además, solicitó que no fuera recluido en el mismo lugar donde están quienes cumplen prisión preventiva por rapiñar a su hijo. En ese episodio, Astesiano se enfrentó con los delincuentes y estuvo cerca de dispararles.