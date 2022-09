Un antecedente y casi 30 indagatorias: el legajo del custodio de Lacalle Pou

El presidente Luis Lacalle Pou conoció a Alejandro Astesiano en 1999. Siguió en contacto para la campaña de su padre en 2004, y conformó un equipo con él –que es policía– en 2014. Para 2019, Astesiano lo acompañó toda la campaña, y hasta ahora su lugar de trabajo era una oficina de la Torre Ejecutiva. También en tenía su lugar en la residencia de Suárez y Reyes, y donde la familia Lacalle Pou-Ponce de León lo requiera.

"Si hubiera un más mínimo indicio, yo no le entregaría lo más preciado que tengo, que es mi familia", dijo Lacalle Pou este lunes en una conferencia de prensa que hizo en las primeras horas de la tarde, cuando el nombre de su custodia ocupaba las portadas de los medios desde hace un par de horas.

"Tan sorprendido como ustedes estoy yo (…) Si hubiese indicios, no le entrego lo más preciado, que es mi familia", dijo.

Lacalle Pou estuvo en el exterior en la última semana junto a sus hijos con motivo de las vacaciones de primavera, adonde los acompañó Astesiano. El presidente lo tildó en conferencia como una persona “profesionalmente intachable”.

Según contó, al arribar al aeropuerto de Carrasco este domingo el mismo jefe de custodia fue quien le informó que el director de inteligencia, Claudio Correa da Silva, lo esperaba en la residencia de Suárez y Reyes.

Correa Da Silva fue quien lideró el operativo que detuvo a Astesiano, quien tiene múltiples indagatorias policiales por daño, estafa y hurto. Ha estado requerido, y ha visitado varias sedes policiales. Si bien Lacalle Pou dijo que no tiene antecedentes penales, hasta fines de 2018 que es hasta cuando se conocen registros, el policía tenía casi 30 indagatorias y un antecedente penal.

Astesiano tiene indagatorias en su mayoría en Montevideo y también en Colonia, Canelones y Maldonado, según las anotaciones que difundió radio Sarandí el 7 de setiembre de 2021.

El 18 de abril de 2002 fue procesado sin prisión por estafa en concurso real con dos delitos descritos en los literales A, C y E del del artículo 58 del decreto ley 14.412 (castigo de seis meses a cuatro años de penitenciaría si libra cheque falseando datos, que no pudiere ser pagado, frustre su manera de pago, etc.).

Luego comenzarían las indagatorias sobre Astesiano, tan solo un mes después. El 30 de mayo de 2002 fue indagado por un delito de hurto. La investigación estuvo a cargo de los oficiales de la Comisaría 6ª de Montevideo.

Fachada de la Jefatura de Policía de Montevideo

El 18 de febrero de 2003 fue indagado por el Área de Seguridad Zona 2 y meses después, el 24 de setiembre, nuevamente indagado por hurto, esta vez en la Comisaría 19ª de Montevideo.

El 24 de setiembre de 2003 fue trasladado hasta la Comisaría 19ª de Montevideo donde fue interrogado por hurto.

El 17 de diciembre de 2003 fue indagado por apropiación indebida en la Comisaría 16ª de Montevideo. Por el mismo caso declaró luego en la Comisaría 19ª, el 6 de julio de 2004.

El 18 de mayo de 2005 fue indagado por estafa en el Área de Seguridad de la Zona 2. El 20 de diciembre de ese año declaró en la Comisaría 3ª por apropiación indebida. Lo volvería a hacer en la Comisaría 21ª el 27 de abril de 2007, pero por hurto.

Unos meses después, el 20 de noviembre de 2007 lo indagarían dos veces: una vez en la comisaría 23ª por un vehículo recuperado, y por apropiación indebida el mismo día, en el Área de Seguridad de la Zona 1 (que es el mismo hecho).

El 14 de abril de 2009 fue indagado por hurto en la Comisaría 17ª, y tan solo cuatro días después, en la Comisaría 4ª por estafa.

Esas son las primeras 12 indagatorias.

El 8 de marzo de 2010 fue a la Comisaría 4ª, y en mayo al Área de Investigación de Zona 2, donde declaró por estafa. A fines de ese año hubo averiguaciones policiales que lo tuvieron como interrogado.

Luego, fue indagado nuevamente por estafa, en Colonia.

El 2 de diciembre de 2011 fue indagado por estafa.

El 30 de diciembre de 2011, fue indagado por estafa la en la Comisaría 2ª de Canelones. Unos días después, el 9 de enero de 2012 fue interrogado por la División de Asuntos Judiciales de la Policía de Montevideo (requisitoria). El 27 de ese mes tuvo otra requisitoria, al igual que el 7 de febrero próximo.

En mayo de 2012 la policía de Canelones inició actuaciones para conocer su paradero.

Luego, el 3 de agosto de 2012 fue indagado por daño en la Jefatura de Policía de Montevideo. El 12 de agosto sería nuevamente indagado, esta vez por apropiación indebida.

El 1° de diciembre de 2012 nueva indagatoria por estafa. Acumuló otra por el mismo delito, el 8 del mismo mes.

El 18 de octubre de 2013 declaró por estafa en la Zona 1.

El 24 de julio de 2014 fue indagado por Hechos Complejos, en la Dirección de Investigaciones de la Policía.

El 29 de abril de 2015, indagado por hurto.

El 5 de julio de 2017 y el 20 de setiembre de 2018 la policía solicitó averiguar su paradero, por las causas anteriores.

Ante el MSP

El 14 de febrero de 2003 Astesiano fue intimado por el Ministerio de Salud Pública a regularizar su situación.



Un fallo al que accedió El Observador indica: "Por resolución de la División de Recursos Humanos de MSP - ASSE, el Laboratorio Fco. Dorrego, U.E. 064, emplaza al Sr. Alejandro Andres Astesiano Severgnini (…) funcionario de esta unidad a presentarse en la misma en un plazo de 72 horas a los efectos de regularizar su situación contractual".