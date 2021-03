Astori acusó a medios, encuestadores y agencias de "operar" para el gobierno

El exministro de Economía Danilo Astori acusó a "algunos medios, agencias de publicidad y encuestadores de opinión pública" de ser "operadores del gobierno" del presidente Luis Lacalle Pou.

Astori también dijo en una entrevista con Montevideo Portal que hace una evaluación "negativa" del primer año de gobierno, ya que apunta al "achicamiento extremadamente importante del papel del sector público".

"Espero que no tengamos cinco años de esto, porque no es lo que necesita el país. El país necesita un gobierno que gobierne, y al mismo tiempo que no apueste tanto a esa combinación entre publicidad y medios", agregó.

Respecto al balance que hizo el mandatario ante la Asamblea General, Astori afirmó que quedó impactado con lo que pasó el 2 de marzo por "todo el boato, la pompa, el ceremonial que se puso en práctica, como si el presidente estuviera asumiendo el mando nuevamente".

Además, el exministro de Economía señaló que con el discurso se "confirmó la política liberal de ajuste fiscal". "Me impresionó el fuerte personalismo, con una suerte de montaje del evento, similar a la asunción de un gobierno", dijo.

Por último, agregó: "La publicidad, y también el papel de algunos medios de comunicación, que blindan prácticamente al gobierno, mostraron su obra el martes en el Parlamento".