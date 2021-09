Astori advirtió que negociación con China se puede frustrar y pidió “cautela”

El exministro de Economía y exvicepresidente, Danilo Astori, llamó a la “cautela” tras el anuncio del gobierno del inicio de un eventual acuerdo bilateral con China. Advirtió que “puede pasar” que lo anunciado hasta ahora se frustre, y lo comparó con un anuncio “más avanzado” que hizo el gobierno frenteamplista en 2017, que finalmente no prosperó.

“Ojalá no pase, pero puede pasar sin duda (que se frustre lo anunciado por Uruguay). Creo que China cuida más, sin duda, los mercados de Brasil y Argentina que el de Uruguay. Ahora, no estoy anunciando esto ni mucho menos, solo estoy llamando la atención de la posible frustración. Porque yo ayer vi que se le daba mucha jerarquía al anuncio. Más de la que a mi juicio debería tener por ahora, que es apenas –repito– la decisión de hacer un estudio de prefactibilidad antes de fin de año. Para llegar de eso a un TLC hay que trabajar mucho y lleva muchísimo tiempo”, señaló el exjerarca, en diálogo con 970 Noticias (radio Universal).

Astori agregó: “Me pareció que se le dio una jerarquía que puede ilusionar y luego no concretarse en la práctica. Yo obviamente, deseo que Uruguay avance con esto pero yo viví una experiencia que la quiero compartir porque Uruguay tiene que cuidar sus intereses propios y del Mercosur”. En ese sentido, sostuvo que “hay que cuidar los intereses” porque “la ruptura con el Mercosur es la peor opción”.

“Es un error decir: si a los socios del Mercosur no les gusta, mala suerte, lo hacemos igual. Esa actitud es mala de Uruguay. No es la que Uruguay debería de poner en práctica”, expuso, en referencia a que el gobierno de Luis Lacalle Pou confirmó las negociaciones por fuera del bloque regional, norma que no está permitida en lo acordado entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

“En 2017 tuvimos una experiencia similar e incluso yo diría un poco más avanzada porque cuando viajamos con el presidente Tabaré Vázquez a China, las más altas autoridades chinas anunciaron un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Uruguay, que luego se frustró. Había acuerdos pero no se realizó” por las relaciones con Brasil y Argentina, contó Astori. Además, recordó que para entonces, la embajada China en Uruguay le “bajó el perfil al tema”.

En ese sentido, dijo que “de ninguna manera” se está en el mismo nivel de 2017 porque en ese momento quien se refirió a los avances de las negociaciones fue el propio presidente chino, Xi Jinping. “Por eso no hay que enfrentarse ni ilusionarse”, indicó.

Allí ocurrió que “China priorizó el cuidado de esos mercados (Argentina y Brasil) y en definitiva no hizo Tratado de Libre Comercio. Repito: a pesar de haberlo anunciado”, remarcó el líder de Asamblea Uruguay y actual senador.

“Por eso creo que hay que tener cuidado ante a los anuncios y comentarios que se hacen ahora. Y entre esos cuidados, hay que incluir al Mercosur. Uruguay tiene intereses muy importantes en el Mercosur, los tiene que cuidar. Hay que avanzar con mucha cautela en este proceso. No hay que avanzar en un tono confrontativo (con los países del Mercosur)”, añadió en la entrevista radial.

Por último, puntualizó que el principal cliente de Uruguay es Argentina y es por lo servicios turísticos. “Lo que estoy haciendo es convocar a la cautela, a ir paso a paso, no agrandar algo que todavía no fructificó porque después la frustración puede ser grande”, concluyó.

Las declaraciones fueron en el marco del anuncio del gobierno sobre los avances de las negociaciones para concretar un acuerdo bilateral con China. Este martes, el presidente Lacalle Pou convocó en Torre Ejecutiva a los partidos políticos con representación parlamentaria para adelantarles lo acordado hasta ahora con el gobierno asiático. Antes de fin de año, el Poder Ejecutivo espera tener un estudio de prefactibilidad –un paso “muy preliminar”, según Astori– para conocer el impacto por sector que podría tener un TLC.