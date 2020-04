Astori propone gravar depósitos de uruguayos en el exterior para contribuir con el coronavirus

El exministro de Economía y actual senador del Frente Amplio, Danilo Astori, propuso este martes que se graven los depósitos en el exterior de los uruguayos, al considerar que de esa forma no se “afectaría la reactivación económica” y que incluso podría significar un incentivo para repatriar esos fondos.

Con respecto a la posibilidad de imponer impuestos al sector privado, Astori dijo en Todo Pasa de Océano FM que cuando desde el Frente Amplio se habla de una contribución desde esos sectores más pudientes, no se está "pensando en ningún momento en comprometer la capacidad de ese sector para contribuir a la inversión del país”.

Por otro lado, además de haberse expresado a favor de nuevo gravamen a los funcionarios públicos, el exvicepresidente dijo estar de acuerdo con la metáfora utilizada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sobre si fuera una competencia de ciclismo, “al malla oro, al que va en la punta” habría que “estimularlo para que pedalee más rápido”.

“Cuando dice eso tiene razón y lo hemos practicado en el gobierno del Frente Amplio. Cuando hicimos la reforma tributaria el impuesto a la renta empresarial estaba en 30% y lo bajamos al 25%. Luego le agregamos un 7% más si se distribuyen utilidades”, recordó Astori.

De todas formas, el contador aseguró que “eso es una cosa, pero otra cosa es pedirle una contribución a aquella parte del capital que no está asociada a actividades productivas”.

"Estoy acatando disciplinadamente la propuesta de distancia social, que es fundamental como línea de trabajo y estrategia para frenar la propagación del virus. Uruguay está transitando por el buen camino desde ese punto de vista".

Señaló que si se analizan los volúmenes patrimoniales que manejan algunos uruguayos, que constituyen “un porcentaje ínfimo de la población y no están aplicados a actividades productivas”, se podría “asegurar una contribución de este sector para las necesidades de Uruguay”.

“Hay miles de millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior, que no tienen nada que ver con la reactivación productiva de Uruguay lamentablemente. ¿Por qué no pensar en algún tributo que grave incluso modestamente los miles de millones de dólares de residentes uruguayos que están depositados en cuentas en el exterior?, sugirió Astori.

En esta línea, el legislador dijo que no se afectaría la reactivación productiva, y por el contrario, tendría un efecto coherente con el “hecho de que esos uruguayos pudieran repatriar esos capitales y ayudar ahora que el país lo necesita tanto”. En estos casos, Astori aclaró que se trata de recursos asociados a la riqueza y el patrimonio, “no a la producción”.

“De lo que se trata es de distinguir situaciones que perfectamente pueden ser distinguidas y compatibles entre si. Se puede pedir una contribución –vía la imposición tributaria- a sectores que no se verían puramente afectados y al mismo tiempo que sean útiles para las necesidades actuales de Uruguay”, comentó el exministro.

En relación a las medidas que viene llevando adelante el gobierno, el senador reconoció que "va a ser un proceso largo" y que por esta razón le parecía "muy bien" la búsqueda de los equilibrios sanitarios y económicos.

"Yo no veo contradicciones entre uno y otro. Es un falso dilema señalar cuál es la prioridad más importante: la económica, la sanitaria y la social. Creo que van las tres juntas y me parece que el gobierno ha venido encontrando la manera de hacerlas conjuntamente y estoy totalmente de acuerdo con la orientación de las medidas. Lo de la contribución un poco más importante del sector privado es una suerte de agregado a un camino que compartimos. No lo invalida, simplemente podría reforzarlo un poco", apuntó.

Finalmente, Astori volvió a mencionar que el mayor problema de Uruguay en los últimos años ha sido el empleo, a raíz de una desaceleración en “la evolución de la producción asociada a la retracción importante en la inversión privada nacional y extranjera”.