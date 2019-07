Astori, Rossi y Moncecchi: tres ministros clave que dijeron desconocer cláusula que habilita retiro de UPM

Nueve días antes de que UPM anunciara la instalación de la segunda planta de celulosa en Durazno, una inversión que demandará US$3.000 millones y con la que el Poder Ejecutivo espera reactivar la economía uruguaya, el gobierno y la empresa firmaron un “contrato complementario” que le permite a los finlandeses retirarse por “conveniencia” y a “su entera disposición”.

“UPM podrá emitir una notificación por escrito de finalización del Contrato de Inversión (y del Contrato Complementario y sus Anexos y sus adendas) por razones de convivencia y su entera discreción. La presente potestad no tendrá valor alguno si UPM no comunica por escrito su intención de ejercerla con un preaviso no menor a un año”, señala la cláusula 4.2.2.2 del texto firmado el 15 de julio.

Ese texto se hizo público el martes 23 en el apartado del sitio del Presidencia donde el Poder Ejecutivo difunde sus resoluciones. Sin embargo, cuando entre miércoles y jueves los ministros Danilo Astori (Economía), Víctor Rossi (Transporte) y Guillermo Moncecchi (Industria) fueron consultados por distintos medios sobre esa cláusula, los tres jerarcas de áreas claves para la inversión de la nueva planta dijeron desconocer el alcance de la norma y el texto específico del apartado.

El documento fue firmado por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, el prosecretario Juan Andrés Roballo y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, que habían sido designados por el Consejo de Ministros. Por UPM lo avalaron el vicepresidente del proyecto Javier Solari y el director de desarrollo de negocios, Gonzalo Giambruno.

Astori fue consultado por el tema este miércoles en una conferencia de prensa que brindó luego de comparecer en el Parlamento por la Rendición de Cuentas.

“Yo no tengo presente el texto específico de la cláusula pero se supone que cuando se hace un acuerdo de inversión de ese tipo se prevén posibilidades de terminación del acuerdo. Supongo que eso hará referencia a una posibilidad de ese tipo pero no creo que ocurra”, dijo Astori. “Uruguay ha defendido con mucha energía este acuerdo y estamos convencidos que UPM va a cumplir con sus propósitos”, agregó.

El ministro Rossi, en tanto, fue consultado por Teledoce y también dijo que no conocía la clausula. “Yo no me dedico a revolver papeles. Yo trato de llevar adelante las cosas que se acuerdan por parte de los equipos del gobierno y por cierto que el gobierno tiene un asesoramiento muy calificado en cada uno de sus pasos. Desde el primer día hay algunas personas que han elegido por encima de todo decir UPM no”, dijo Rossi según publicó Telemundo en su edición del miércoles 24.

“No tengo conocimiento de la cláusula de la que me habla porque no la conozco, porque no he estado revolviendo los papeles y porque tengo absoluta confianza en los asesores que han asesorado al Poder Ejecutivo en esa materia”, sostuvo el jerarca.

Moncecchi tampoco conocía la cláusula que habilita el retiro de la empresa finlandesa por "conveniencía". "Yo no conocía la cláusula. Los abogados nos dicen que es cláusula de estilo", dijo este miércoles a Todo Pasa de Océano FM. “Hay que leer (el acuerdo) con razonabilidad. Pensar que una empresa hará la inversión más grande de su vida, que lo anuncia en bolsa y después se retirará es un disparate. La garantía está dada porque hay un anuncio de la empresa que lo hará”, agregó.

Pese a su desconocimiento de la clausula, los ministros dijeron tener confianza en que no se ejecute.

Fuentes judiciales consultadas por El Observador consideraron normal que en contratos grandes se establezcan cláusulas específicas que son negociadas entre las empresas y los gobiernos.