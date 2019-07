Ataques a Lady Gaga en redes, en medio de rumores sobre un romance con Cooper

Bradley Cooper e Irina Shayk. Bradley Cooper y Lady Gaga. La primera combinación, acaparadora de miles de flashes y halagos desde 2016. La segunda, carne de infinidad de rumores y supuestos desde que se estrenó A star is born.

Era octubre de 2018 y las primeras apariciones públicas de Gaga y Cooper, tras el estreno de la película que protagonizaron, comenzaron a ser analizadas bajo la lupa mediática. Miles de fanáticos de la cantante y el actor anhelaron que el romance ficticio de A star is born se tornara en realidad. La prensa estadounidense se armó de argumentos para demostrar que eso podía concretarse.

El show que los artistas brindaron en la gala de los premios Oscar este año fue uno de los puntos de inflexión más fuertes. Con un piano compartido, miradas cómplices y un acercamiento que solo podía significar dos cosas –que son muy buenos actores y saben engañar al público, o que realmente algo pasaba entre los dos– Gaga y Cooper se robaron toda la atención con su interpretación de Shallow. Al día siguiente, los rumores en torno a su supuesto romance tomaron más fuerza.

A comienzos de junio, Cooper se separó de la modelo rusa. A partir de ahí, varios internautas manifestaron su entusiasmo en las redes sociales porque esa separación implicaba que el terreno para que Gaga apareciera en escena estaba libre.

Pero ante toda esa ola de gente que incentivó la posible relación –que hasta el día de hoy no se confirmó–, otros tantos de usuarios se manifestaron contrarios. Puntualmente, seguidores de la modelo atacaron a la cantante con comentarios en sus redes sociales.

Y los últimos días ese acoso se intensificó, porque la revista estadounidense In Touch informó que Gaga y Cooper estarían viviendo juntos. Semanas atrás, la misma revista publicó que la intérprete de Born this way estaba embarazada del actor.

Hace unos días la cantante publicó en su cuenta de Instagram una foto promocional de su nueva línea de maquillajes y la publicación fue invadida por comentarios en ruso que atentan contra la artista.

Mientras de un lado del mundo varios esperan que Cooper y Gaga confirmen su romance, del otro, vapulean a Gaga y la consideran culpable del fin del matrimonio de Shayk.

De si Gaga y Cooper están juntos, si esperan un hijo o si viven juntos, no se sabe nada concreto hasta el momento. Ninguno de los dos ha dado declaraciones a la prensa al respecto en los últimos días.