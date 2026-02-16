Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de El Padrino y Apocalypse Now, a los 95 años

El actor Robert Duvall , recordado por sus papeles en los clásicos El Padrino y Apocalypse Now, entre otras tantas películas, murió a los 95 años, informó su esposa este lunes.

"Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar", declaró su esposa Luciana Duvall en un comunicado.

Siete veces nominado al Oscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies (El precio de la felicidad) de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

Entre ellos aparecen, por ejemplo, el icónico Tom Hagen, consigliere de la familia Corleone en El Padrino, y el teniente coronel Bill Kilgore en Apocalypse Now , personaje que inmortalizó una de las líneas más famosas del cine: "Adoro el olor a Napalm por la mañana".

Pero Duvall tuvo una extensa carrera que trascendió esos dos títulos. Su primer papel fue en la legendaria Matar a un ruiseñor, de Robert Mullighan en 1962, donde interpretó al silencioso "Boo" Radley, y luego más y más títulos destacados en más de sesenta años de carrera. Entre ellos aparecen Bullit, M*A*S*H*, La Conversación, Network, La invasión de los ladrones de cuerpos, Días de trueno, Gracias por fumar y Loco corazón.

Uno de sus últimos papeles aclamados fue en la película El Juez, estrenada en 2014, por la que fue nominado al Oscar por última vez.

0000021299.webp Robert Downey Jr. y Robert Duvall

"Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban", dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos.

Noticia en desarrollo