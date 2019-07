Aumenta llegada de cruceros y el gasto de los pasajeros

Entre diciembre de 2018 y abril de 2019 arribaron a las costas uruguayas 146 cruceros, un 4,3% más que en igual período del año anterior. De las 256.000 personas que descendieron (que representó un 5,7% más que en el período anterior), el 55% lo hizo en el puerto de Montevideo y el restante en Punta del Este. El gasto total de estos visitantes superó los US$ 9,5 millones, 24,4% más que en el período anterior. El gasto per cápita también creció y fue de US$ 37 (un incremento de 17,7%).

Estos datos fueron divulgados por la ministra de Turismo, Liliám Kechichián, y recogidos en un comunicado de Presidencia.

El primer lugar en el gasto per cápita, el primer lugar lo ocupan los norteamericanos con US$ 58,7.

El principal motivo de agrado fueron las “playas y la rambla”, 26,3%, y “gente y cordialidad” fue 15,2%. Mientras tanto, el 65% de los encuestados dijo que “nada” les desagradó y dentro del 35% restante, el 25% citó disconformidad con los “precios”.

Kechichián recordó que la organización World Travel Awards distinguió a Uruguay como el mejor destino de cruceros en América del Sur en 2019.

Un proyecto que cuenta con media sanción parlamentaria procura que permanezcan abiertos los casinos de abordo de los cruceros que naveguen por aguas jurisdiccionales o atraquen en puertos uruguayos. Desde el Poder Ejecutivo se argumenta que esto contribuiría a que los cruceristas amplíen su estadía en el país.