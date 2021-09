Aumentó la cantidad de niños en riesgo de abandono en el Pereira Rossell

Es un entremedio, una espera, un paréntesis que puede llegar a ser de unos 35 días para los recién nacidos y de algunos meses para los niños de mayor edad. Es un período que atraviesan algunos bebés y niños en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR) que obtienen el alta médica pero que no pueden irse del hospital porque sus familiares los abandonaron o porque sus entornos tienen condiciones de extrema vulnerabilidad social.

En ese tiempo que se da entre el alta médica y una resolución judicial que dispondrá sus destinos, hay cada vez más bebés, según coincidieron el director del Hospital Pediátrico, Álvaro Galiana, el neonatólogo y director del servicio de neonatología del CHPR, Daniel Borbonet y la presidenta de la Fundación Canguro, Pamela Moreira que fueron consultados por El Observador. Son niños con riesgo de abandono porque sus padres manifiestan cierta incapacidad intelectual, psiquiátrica o debilidad social que les impide asumir la crianza de su hijo inmediatamente después del parto.

Además de los recién nacidos, también hay niños más grandes esperando ser trasladados. Según datos del INAU hasta este jueves a los que accedió El Observador, en el hospital había 29 niños en condiciones de ingresar al INAU; 14 de ellos corresponden a ingresos pendientes –siete niños y siete adolescentes–. "Es una cifra que nos preocupa, pero que la hemos venido bajando significativamente (...) estos son chicos que ya deberían haber ingresado al sistema, pero que todavía no ingresaron. Se trabaja para ingresarlos lo antes posible", dijo el presidente del INAU, Pablo Abdala.

A su vez, hay otros 15 niños que son pacientes del interior del país que estaban ingresados en el hospital por patologías psiquiátricas y que ya tienen el alta médica pero que están a la espera, en algunos casos desde hace meses, para ingresar a un centro del INAU.

La demora, explicó Abdala, se debe a varias situaciones. Por un lado, a la cantidad de cupos disponibles que hay en el instituto para ingresar a estos niños. El jerarca puntualizó que no se debe a una situación de saturación ni de hacinamiento en los centros, pero que en el caso de los 15 pacientes que tienen alguna patología psiquiátrica y que son del interior del país, "no pueden ir a cualquier lado y no es lo deseable que permanezcan hospitalizados, pero a veces lleva tiempo enviarlos a un centro de 24 horas" por las dificultades de adaptación o porque se descompensan con mayor facilidad.

Por otro lado, sobre los 14 niños de Montevideo, Abdala dijo que "son situaciones que se están tratando de dirimir" y que en algunos casos tiene que ver con "un problema de cupos" porque por el perfil y edades "no hay disponibilidad inmediata". En otros casos dependen de situaciones familiares de esos menores.

De todas formas, el jerarca aclaró que la situación de los bebés recién nacidos es más ágil y la respuesta es "inmediata" para el ingreso tanto al INAU como a la Fundación Mir, que tiene convenio con la institución para recibir a niños de cero a un año.

La espera de los recién nacidos

La Fundación Canguro, que está instalada dentro del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell se dedica justamente a atender ese tiempo de espera que tienen los bebés hasta que un juez determina si es destinado al cuidado de algún familiar o al amparo estatal por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o del INAU.

Allí los bebés recién nacidos son atendidos por especialistas y voluntarios las 24 horas del día y tienen una estadía promedio de unos 35 días. En la sala Canguro hay espacio para diez niños. Desde hace un año la sala no ha tenido intervalos con camas libres; siempre han estado las diez plazas ocupadas, según contó su presidenta.

Debido al incremento de bebés que quedan en esta situación de vulnerabilidad o abandono, en la fundación creen que ampliar la sala con más camas es una opción y por estas horas están conversando con las autoridades sobre esta posibilidad, debido a que el espacio físico le pertenece al hospital de ASSE.

"Para nosotros que haya bebés que no puedan acceder a un cuidado, es una situación que se tiene que resolver en el corto plazo. No sé cuál es la solución, va a depender de que las instituciones resuelvan", señaló Moreira.

Fundación Canguro

Por su parte, Galiana consideró que "no tiene sentido" ampliar la sala Canguro. Para el jerarca, se deben agilizar los procesos de las instituciones que intervienen en la solución definitiva –la Justicia, el Mides y el INAU–. "La sala Canguro, que está hecha totalmente con la mejor de las intenciones y con el mejor de los fines posibles, es una situación intermediaria. Es una situación en la que una madre abandona a un niño, ese niño permanece en un lugar querido y cuidado, pero es una situación transitoria, ese niño después tiene que salir del hospital (...) que no se convierta en una cosa establecida y que se queden a vivir en el hospital", dijo Galiana.

Los especialistas consultados no tienen claro el motivo por el que, según afirman, se incrementó la cantidad de bebés recién nacidos que son abandonados o que sus familias están en una situación de extrema vulnerabilidad social. El neonatólogo Borbonet explicó que el problema es multicausal. "Son situaciones psicosociales de alta vulnerabilidad, que motiva que los niños tengan que estar separados de forma transitoria de sus padres. A veces terminan yéndose con una tía o una abuela después de determinado período o van al amparo del INAU o del Mides", dijo.

Según Borbonet, el incremento de estas situaciones se vio en los últimos tres meses y contó que debido a que la sala Canguro siempre está llena, se han ingresado niños que están a la espera de la resolución judicial en otras salas médicas. Consultado sobre la posibilidad de ampliar la sala Canguro, el especialista dijo que "es una decisión política" que deben tomar las autoridades del hospital.

Para la presidenta de la Fundación Canguro, la pandemia puede explicar el incremento del abandono de los niños recién nacidos por parte de sus familias. "Vemos situaciones de, por ejemplo, madres que no tienen ni ropa puesta, tienen pedazos de tela. Son situaciones muy complejas y críticas que cuando empezamos hace cinco años no veíamos, sí veíamos situaciones de consumo (de drogas), pero no de tanta vulnerabilidad como ahora", consideró Moreira.