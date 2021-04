Axel Pérez también pasa a préstamo de Nacional a City Torque

Montevideo City Torque anunció este jueves la incorporación a préstamo de los jugadores de Nacional Santiago Cartagena, de la que ya había informado Referí, y también de Axel Pérez, quien pasará a los celestes, en un nuevo acuerdo entre ambos clubes.

Los dos futbolistas firmaron un contrato con los “ciudadanos” hasta el próximo 31 de diciembre de 2022, por dos temporadas.

“Cartagena, con participación en las selecciones juveniles de Uruguay, llega tras 10 partidos jugados con el primer equipo tricolor, con el que convirtió un gol”, destacó City Torque sobre el volante de 18 años.

@Nacional

Santiago Cartagena

“Por su parte Axel, quien también defendió a la selección celeste en categorías juveniles, hizo ya su debut en Primera ante Deportivo Maldonado”, agrega la nota, en referencia a uno de los últimos partidos del pasado Clausura, cuando Martín Ligüera lo mandó a la cancha en el Campus.

Los dos futbolistas, campeones del Uruguayo 2020, ya fueron presentados a sus nuevos compañeros y en los próximos días comenzarán a entrenar en su nuevo equipo, que está jugando la fase de grupos de Copa Sudamericana y que se prepara para debutar en el Campeonato Uruguayo el fin de semana del 8 y 9 de mayo.

M. Umpiérrez

Axel Pérez ante River argentino

Ambos préstamos tienen opción de compra, las que están fijadas según distintas variables, que, por ejemplo, tienen en cuenta cuándo se hace uso de la opción.

Según explicaron a Referí desde los ciudadanos, la base comienza en US$ 2 millones por el 50% de cada ficha, lo que aumentaría a US$ 2,5 millones en caso de que la opción se haga cuando finalice el préstamo.

La idea con ambos futbolistas es que se adapten a la propuesta del entrenador Pablo Marini y que lleguen al primer equipo dentro de un tiempo y no de forma inmediata, lo que queda reflejado en la extensión de sus contratos.

Un nuevo acuerdo entre Nacional y Torque

La llegada de Axel Pérez y Cartagena a los ciudadanos refuerza el vínculo que tricolores y celestes han desarrollado desde el año pasado, cuando el equipo que forma parte del City Group contrató a los tricolores Renzo Orihuela y Santiago Rodríguez.

City Torque ya fichó de Nacional al zaguero juvenil Renzo Orihuela, quien disputó la temporada 2020 y juega la actual cedido en los albos.

@axelperez091

Axel Pérez en las juveniles de Nacional

En el caso de Orihuela, las cifras estipuladas en el contrato permiten a Nacional estar frente a un negocio que podrá reportarle más de US$ 8.000.000 por el 80% del pase, si es que finalmente el jugador va cumpliendo las etapas y confirmando su evolución.

Nacional recibió US$ 1.500.000 por el pase en 2020 y acordaron bonos por objetivos cumplidos en el plantel principal de Nacional en 2020 y 2021. Además, se estableció US$ 1.000.000 por llegar a Girona y US$ 5.000.000 por ir al City.

Nacional mantiene el 20% sobre los derechos federativos.

Staff Images / Conmebol

Santi con la de Torque

Además, City Torque también incorporó al volante albo Santiago Rodríguez, quien tras el acuerdo que se firmó el 4 de noviembre de 2020 se mantuvo en los tricolores hasta el primer período de pases, en enero pasado, aunque no pudo jugar el Torneo Clausura (enero-marzo). El futbolista quedó habilitado para jugar en los celestes en la temporada 2021, que para City Torque se inició con la Copa Sudamericana y el 8 de mayo con el Apertura.

Grupo City pagó 5.000.000 de euros (US$ 5.500.000) por el 100% de la ficha de Santi Rodríguez a Nacional y a los tricolores le quedaron libre 3.500.000 de euros (US$ 3.800.000), que el club debía recibir en dos cuotas, en noviembre de 2020 y en marzo de este año.