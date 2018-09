Axilas sin manchas para el verano

Fiel a su idea de defender la belleza en el sentido más amplio de la palabra, la marca lanza un antitranspirante dirigido a aquellas mujeres que buscan reducir las manchas en sus axilas oscurecidas, liberándolas del pudor a la hora de mover espontáneamente sus brazos. “Desde Dove, promovemos un punto de vista sobre la belleza que cuestiona los estereotipos impuestos, porque vernos y sentirnos bien nos hace más felices”, señala la marca en el comunicado de lanzamiento de este antitranspirante, uno de los pocos productos en el mercado que tiene efecto aclarante y cuyos resultados pueden comenzar a notarse a partir de tres semanas.

La dermatóloga Mariana Luvizio ahondó sobre la hiperpigmentación en esta zona del cuerpo, que afecta a dos de cada tres uruguayas, y evaluó las características del nuevo producto.

¿A qué se debe el oscurecimiento de la piel en las axilas?

Las manchas en la piel son muy comunes en las mujeres. Las causas más frecuentes, a nivel dermatológico, suelen ser la depilación, la acumulación de células muertas, el uso de ropa muy ajustada, la irritación, la inflamación –por eso hay que tener mucho cuidado con los remedios caseros que muchas veces bajamos de Internet y empeoran la situación–, o también puede deberse a patologías, infecciones, trastornos endocrológicos, entre otras.

¿Cuales son los pasos a seguir cuando tenemos las axilas oscuras?

Lo primero y más importante es conocer la causa de la hiperpigmentación. Uno tiene que valorar qué es lo que sucede y hacer un diagnóstico correcto. La mancha en la axila puede ser por una bacteria y en ese caso hay que atacarla, pero también se puede tener una mancha en la axila porque se irritó la piel y quedó manchada, y eso puede ser por el rasurado, por el antitranspirante, por la fricción de la piel ajustada, etcétera.

¿Cuales son las características de Dove Serum Aclarant?

Es uno de los pocos productos en el mercado que tiene efecto aclarante para esa zona del cuerpo. Su particularidad es que cuenta con dos componentes altamente beneficiosos para la aclaración, el Serum y la Vitamina B3. Su efectivo ayuda a detener la creación de manchas y acelera el proceso natural de renovación de la piel, además de mantenerla hidratada. Tiene también ácido 12 hidroxiesteárico (12-HSA), que es una cera derivada de aceites vegetales que potencia la renovación celular para que la piel recupere su tono natural de forma uniforme.

¿Qué es exactamente el “Serum”, un término tan escuchado últi- mamente en dermatología?

El Serum es un producto oleoso, que no tiene la consistencia de una crema sino que es más bien como una cera, es muy suave y, en estos casos, viene bárbaro porque son pieles irritadas y secas, y el Serum es un “shock de hidratación”, es como el componente de la crema más concentrado.

Y la Vitamina B3, ¿cuales son sus beneficios?

La Vitamina B3 se usa en cremas hidratantes, anti age, y se le suma el efecto aclarante porque actúa sobre la melanina, que es lo que le da color a la piel. La Vitamina B3 inhibe el transportador de melanina y ayuda a reducir la pigmentación.

El nuevo antitranspirante viene en dos variedades. ¿En qué consisten y cómo se distinguen?

Sí, Renovador e Hipoalergénico, presentadas en formato aerosol y roll-on. Renovador está especialmente dedicado a las mujeres que se manchan las axilas a causa de la depilación. Mientras que la variedad Hipoalergénica se especializa en aquellas mujeres que creen que su piel sensible es una causa clave del oscurecimiento en esta área de su cuerpo.

¿Hay alguna indicación o su- gerencia en cuanto al uso del antitranspirante?

No, lo que sí es importantes es cambiar el hábito porque por algo esa axila está manchada. Si se manchó porque te rasurás todos los días, bueno entonces cambiar el método de depilación, o si usas ropa muy ajustada, evitarla, o si el desodorante irrita, también cambiar. Insisto en que lo primero es realizar un diagnóstico preciso para conocer el origen.

¿En cuánto tiempo se ven los resultados?

La descamación ocurre a las tres semanas; los resultados pueden empezar a notarse a partir de ese tiempo de aplicación. Además del antitranspirante, dependiendo de la causa, debe acompañarse por cambio de hábitos.

¿El Dove Serum Aclarant tiene algún beneficio extra aparte de aclarar piel?

Todos los beneficios que tienen los antitranspirantes Dove: humectar y proteger la piel, el cuarto de crema humectante, que no tienen alcohol, todas estas características son importantes porque no irritan la piel. Una nunca se pone crema humectante en la axila y con este antitranspirante se asegura que así sea. El tener una piel hidratada, es tener una piel sana. Ya con eso tenés un gran beneficio.

Dove realizó una consulta a más de 4.300 uruguayas sobre el tema de las manchas en las axilas. De tu experiencia en el consultorio, ¿qué podes agregar a la misma?

Lo que yo veo en el consultorio es que muy pocas mujeres vienen a consultar específicamente por este tema. Como que les da vergüenza o pereza dedicarle tiempo, vienen por otro tema y te dicen: “Ah, ya que estoy...”. La axila es como un tema tabú. Aquí no hay una cultura de ir al médico solo por esto y, sin embargo, es una fuente de incomodidad que puede solucionarse fácilmente, dependiendo de la causa.

¿Notás que afecta a la mujer en lo emocional?

Y afecta sí porque además uno lo relaciona con suciedad. El no poder mostrar libremente las axilas, levantar los brazos, te quita libertad, naturalidad, te condiciona el ponerte ciertas prendas, más ahora que se viene el calor. Es como pasa con el sudor, va más allá de la estética, no es cómodo para nadie no poder moverse espontáneamente.

Dos de casa tres uruguayas

Según una investigación global de la marca, una de cada tres mujeres en todo el mundo sufren de un tono de piel desigual, re ejado principalmente en manchas oscuras o hiperpigmentación en el área de las axilas. A nivel local, Dove realizó una consulta a más de 4.300 mujeres en la que se concluyó que dos de cada tres uruguayas admite tener oscurecida la piel de sus axilas.

Tips para cuidar las axilas

NO RASURAR PIEL. Recurrir a método de depilación que no irrite y reseque la zona.

NO ABUSAR de ropa ajustada que roce la piel.

NO USAR desodorantes o anti- transpirantes que irriten la piel.

CUIDAR que la zona esté siempre humectada para asegurar la elimi- nación de células muertas.

