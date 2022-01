Back to live, música y reencuentro

Como puntapié inicial a la temporada de verano en las costas uruguayas, la cerveza Budweiser dice presente acompañando con más de 30 fiestas bajo el lema Back to live. La campaña llega como iniciativa para promover los encuentros y celebraciones alrededor de la música y así apoyar a uno de los sectores que más se vio afectado con la pandemia de covid-19.

Back to live formará parte de una gran variedad de eventos entre los que se destacan Meme Bouquet en La Pedrera, Atlantis Fest en Punta del Este, Who Made Who en Mar y Fuego, Esto es Tulum World Tour en José Ignacio y Cloud 7 en Open Park, entre otros.