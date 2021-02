Un joven de unos 23 años aplica para un trabajo e inicia el proceso de selección. Al llegar a las últimas instancias, le comunican que no quedó seleccionado, pero que hay otros puestos en los que tiene chances. Pero el joven rechaza explorar las otras posibilidades de forma énfatica. El argumento para el "no" es que él quiere determinado lugar de trabajo y no otro.