Bajó la demanda laboral en diciembre: qué sectores tienen más oportunidades

La demanda laboral en diciembre se ubicó un 15% por debajo en comparación a noviembre y, a su vez, hubo un descenso del 12% de las oportunidades laborales en comparación al mismo mes de 2019, según el monitor laboral de la consultora Advice.

Diciembre fue el segundo mes consecutivo de caída de la demanda, un descenso que se puede explicar por el desempeño laboral del último mes del año cuando se registra una caída mensual del 20%, según los datos desde 2015.

En el sector que más oportunidades laborales hubo fue el de comercio y ventas, con 232 propuestas, el 17% de la demanda total del mes. Con 194 ofertas, le sigue administración y finanzas; y en tercer lugar está la industria, con 154 propuestas.

La industria fue el sector que presentó una mayor variación positiva, con un aumento del 57% de las oportunidades laborales, seguido de la logística con un 9% y la construcción e ingeniería un 2%.

Los rubros que más cayeron, en tanto, fueron el turismo, con una reducción del 52% de las oportunidades, seguido de atención al cliente con 33% y administración y finanzas con un 24%.

Según el informe, si no se tiene en cuenta el impacto propio de diciembre, no habría una caída del 15% de la demanda si no un aumento del 8%. Esto "podría interpretarse como una señala positiva en el mercado laboral, en un mes marcado por el aumento exponencial de los casos de positivos" de coronavirus.

En promedio, se publicaron 46 propuestas laborales por día, que implica un 34% de avisos menos en comparación al promedio de 2019 (que fue de 70 avisos diarios) y un 2% menos en comparación al promedio de 2020 (47 avisos).

Luego de la detección de los primeros casos de coronavirus en Uruguay, la demanda laboral se contrajo y el nivel más bajo entre el 6 de abril y el 12 de abril, en la cuarta semana de casos confirmados. Desde esta semana, las propuestas laborales aumentaron en un promedio de 2%, dice el informe.