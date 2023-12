Banque Heritage: el crecimiento del banco suizo que conserva la atención personalizada en Uruguay y apuesta al desarrollo sostenible

Heritage es un banco de origen suizo fundado en 1986, formado al día de hoy por la fusión de Banque Heritage SA y Sallfort Privatbank AG, propiedad mayoritariamente de las familias Esteve y Barth respectivamente. Se trata de dos familias con 200 años de experiencia empresarial dedicadas al negocio de trading de commodities, la familia Esteve es líder en el mercado mundial de café, cacao y algodón, y la familia Barth en el de lúpulo.

En Uruguay la historia del Banco se remonta a comienzos de la década de 1980 en que operaba como Surinvest Casa Bancaria. Heritage se suma como accionista en 2007 y pasa a comprar el 100% del paquete accionario en 2010, absorbiendo posteriormente en 2013 también los negocios de LLoyds Bank Uruguay.

Banque Heritage Uruguay pone foco en el negocio de Banca de Ahorro e Inversión y de Banca Empresa. Este modelo de negocios le permite brindar una atención personalizada a personas que buscan hacer crecer sus ahorros y ofrecer soluciones de financiación hechas a medida a medianas y grandes empresas.

En este marco, el banco se propuso crecer de forma sostenible apuntalado por una asociación estratégica con el banco de desarrollo del Gobierno alemán DEG, brazo del Banco KFW.

En entrevista con El Observador, el gerente de Banca Corporativa Pablo Muró, habló sobre el crecimiento del banco en los últimos años, su foco en ser un Banco de relaciones, y la tendencia del negocio bancario en poner énfasis en la sustentabilidad de los negocios.

¿Cuánto ha crecido el segmento corporativo en los últimos años?

El Banco tuvo un cambio de management en marzo de 2020 cuando entró Alejandro Suzacq como nuevo Gerente General. En ese momento llevamos adelante un rediseño de la estrategia y del crecimiento , lo que nos permitió duplicar su tamaño en depósitos y en préstamos.

Somos un Banco que nos diferenciamos en ser un Banco más de relación que de producto. Buscamos estar cerca del cliente, los productos los desarrollamos a la medida de nuestros clientes. Así nacieron productos especializados para empresas como Securecheck, que es para el depósito de cheques en forma remota, o SecurePay para realizar transferencias en forma más segura, por canales directos y cifrados entre el banco y la empresa, entre otros.

Si bien contamos con todas las herramientas tecnológicas, lo que no queremos perder es el contacto con el cliente ni la velocidad de respuesta. Sobre todo a nivel de empresas, competimos con los bancos en las empresas más grandes del país, y en general nuestros clientes destacan como una gran diferencia su satisfacción en los tiempos de respuesta y el ser un banco cercano.

Inés Guimaraens

Banque Heritage consolidó una asociación estratégica con la DEG

¿A qué responde este crecimiento pronunciado?

Responde sobre todo a tener muy claro hacia dónde queremos crecer y con qué tipo de empresas queremos trabajar. Estaba muy claro que queríamos entrar en el sector agropecuario, trabajamos siempre con el sector agro-exportador pero nunca habíamos trabajado en el sector primario, a nivel de productores. Pusimos el foco ahí con un producto de fideicomiso ganadero y crecimos. También apuntamos a crecer en empresas constructoras, sector con el que ya trabajábamos pero queríamos aumentar la participación y así fue. Y este crecimiento fue sano. Desde el punto de vista de los préstamos estamos con el menor nivel de morosidad del mercado, menor al 1%.

¿Qué conlleva ese crecimiento en términos de capitalización?

El Banco Central te exige que no podes crecer sólo en base a depósitos, debes crecer al mismo tiempo en patrimonio. El banco tuvo la necesidad de capitalizarse para mantener el ritmo de crecimiento y así fue como en 2021 hicimos un acuerdo estratégico con DEG, el banco de desarrollo del Gobierno alemán, brazo del Banco KFW, por un préstamo subordinado de US$ 12 millones que el Banco Central del Uruguay computa como capital. El año pasado además, nuestros accionistas capitalizaron otros US$ 4 millones más. No es solo que hemos crecido por el lado de los depósitos, sino que hemos tenido un respaldo patrimonial que nos permitirá seguir adelante con el plan estratégico que tenemos diseñado para los próximos años.

¿Cuáles son los ejes de trabajo para esos próximos tres o cuatro años?

En los últimos días justamente estuvimos revisando el plan para los próximos años y te diría que mantuvimos la hoja de ruta con la que venimos trabajando. Queremos seguir posicionándonos a nivel del sector agropecuario. Somos muy chicos en el mercado y queremos que siga siendo así, nuestra aspiración es crecer de manera sostenible para el banco, sin perder nuestra esencia de seguir siendo cercanos al cliente. A veces al crecer mucho se despersonaliza la relación y es algo que no queremos que suceda. Menos clientes pero bien atendidos, y sobre todo clientes con los que podamos generar relaciones de largo plazo, y no tener clientes puntuales con los que hacer únicamente un negocio esporádico.

Por fuera de la Banca Empresa, y ya a nivel general, el banco está con números espectaculares y con niveles de liquidez excelentes. Desde el punto de vista de todos los índices el Banco viene performando muy bien. A nivel de la Banca de Ahorro e Inversión, tenemos como objetivo crecer en la base de clientes, siempre sin que eso genere cambios en la forma de atenderlos. Por eso relanzamos el producto Cuenta Smart, que es una cuenta de ahorro a la vista y en dólares, que remunera al cliente con un 3.5% anual en dólares, y viene siendo un éxito. Por lo general el mercado uruguayo no paga por los saldos a la vista, y la cuenta Smart vino a suplir esta falta.

Inés Guimaraens

Banque Heritage Uruguay pone foco en el negocio de Banca de Ahorro e Inversión y de Banca Empresa

¿Ha crecido la cantidad de clientes no residentes en los últimos años?

Están llegando muchos extranjeros a invertir en nuestro país. Nosotros trabajamos con este segmento desde hace muchísimo tiempo, por lo que los clientes nos llegan referenciados. En su mayoría vienen a radicarse en Uruguay para lo cual tenemos un producto hipotecario específico para no residentes. Comenzamos financiando la compra de casas y apartamentos y luego se fue ampliando a la compra de chacras y campos.

En su mayoría son clientes argentinos pero también vienen europeos: alemanes, austríacos, suizos, aunque desde el punto de vista de la cantidad son más los argentinos.

En lo que tiene que ver con ESG, ¿qué rol juega la banca en orientar a las empresas a que sean más conscientes? ¿hay diferencia en el otorgamiento de créditos para las empresas que siguen ciertos estándares positivos frente a otras que no lo hacen?

Sinceramente, hace cuatro años era un tema que mirábamos de lejos. Fue fundamental para nosotros la asociación estratégica con la DEG. Ellos vienen muchos años adelantados con respecto a la región y cuando empezamos las negociaciones para ellos este tema era clave, y a nosotros nos interesaba sumar este apoyo y know how porque era algo que teníamos que desarrollar.

Desde entonces, el Banco viene recorriendo este camino, capacitándose y profesionalizándose cada vez más, para evaluar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en los créditos que otorgamos.

Desarrollamos toda una metodología de análisis de acuerdo a lineamientos de la DEG y el Banco Mundial, y todas las líneas de crédito mayores a US$1 millón pasan por este análisis. Es el camino que tenemos que recorrer y creo que hay cada vez más conciencia en las empresas y el gobierno.

El Banco firmó además, un acuerdo con el REIF, que es un Fondo que tiene aportes de Naciones Unidas, para cofinanciar con los bancos comerciales proyectos de transformación energética en las empresas. Es un buen momento para que las empresas hagan cambios en este sentido porque los Bancos estamos para acompañarlas.

Como somos un Banco de relación más que de producto no tenemos nada estandarizado, pero a los proyectos con un impacto medio ambiental positivo les ponemos mucho cariño en lo que hace a la aprobación del crédito y plazos, períodos de gracia, etc.