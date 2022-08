Barrera quiere ir al clásico Nacional-Peñarol en el Gran Parque Central para “cerrar un círculo de pasión en paz”

El expresidente de Peñarol, Jorge Barrera, aspira a ir con su hijo al clásico ante Nacional que se disputará el domingo 4 de setiembre en el Gran Parque Central, porque con este partido en el estadio de los tricolores procura cerrar un ciclo.

"El 12 de mayo de 2019 se jugó el primer clásico en el Estadio Campeón del Siglo con público visitante y como presidente quería que hubiera dos mensajes claros: que todos los partidos de locales, con independencia del rival, se debían jugar en nuestra casa", dijo este lunes Barrera a Referí.

El segundo era que "cuando tenés en la región países en los que no es posible jugar un clásico con público visitante, evidenciar que el fútbol se puede vivir con muchísima pasión, pero en tolerancia y en paz. Formaba parte de la esencia de ser uruguayo, en un país futbolero en el que existe muchísimo folclore".

Diego Battiste

El expresidente mirasol hizo lo imposible porque en el primer clásico en plena pandemia, pubiera haber, como hubo finalmente, público visitante en el Estadio Campeón del Siglo

A su vez, expresó que "el mensaje pasaba por entender que era posible hacer el clásico de esa forma. Para eso trabajé contra las objeciones que había planteado el Ministerio del Interior en materia de seguridad. Luego, hubo voces legítimamente críticas, porque era entendible. Algunos querían que los clásicos solo fueran con público local y me parecía que el mensaje no era bueno por la paz y por la convivencia".

Barrera indicó que nació en un hogar "en el que uno de los cuatro integrantes era hincha de Nacional, que las primeras veces que concurrió a un clásico en el Estadio Centenario, era con la Tribuna Ámsterdam compartida (por ambas hinchadas) y creía que todo esfuerzo que pudiera hacer en el sentido de no perder espacios comunes, iban a ser un aporte no solo al fútbol uruguayo, si no al Uruguay como marca país".

"Ahí sentí que ese 12 de mayo de 2019 en mi calidad de presidente era un comienzo y me ilusiona mucho poder ir ahora en mi calidad de hincha al Gran Parque Central como visitante y a la tribuna", sostuvo el expresidente carbonero.

Leonardo Carreño

La intención de Barrera es poder concurrir con su hijo, como a todos los partidos

Además, Barrera añadió: "Porque es vivir la pasión del fútbol y la pasión por Peñarol con los mismos valores de paz y tolerancia, en vez de la presidencia y desde el palco, desde el ser hincha y la tribuna. Y, además, lo quiero hacer con mi hijo. Por eso tengo mucha ilusión de ir, porque es cerrar un ciclo de que es posible compatibilizar la pasión con la tolerancia, el amor con Peñarol, con la paz".

Como presidente, la primera vez que fue Barrera al Gran Parque Central fue en ocasión del clásico del fútbol femenino, pero entonces era sin público debido a la pandemia mundial por covid-19..

"Espero estar entre los 2.000 hinchas de Peñarol que pueden concurrir al clásico, porque con mi hijo fuimos a todos los partidos de local y de visitante. A todos. Y espero estar en la tribuna como un hincha común", indicó.