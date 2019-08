Basso consideró "extraño" que lo citen a declarar por demora en entrega de medicamento

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, calificó como "fenómeno extraño" el haber sido citado a declarar por el juez en lo civil de 9° turno, Alejandro Recarey, quien investiga por qué el ministerio y el Fondo Nacional de Recursos (FNR) incumplieron en la entrega de un medicamento de alto costo que no está previsto en el sistema de salud y que fue otorgado por sentencia judicial.

Basso afirmó este miércoles en una conferencia de prensa que está ante un "hecho complejo" y "difícil de transmitir", pero como "el que calla otorga" el Ministerio de Salud Pública (MSP) entendió que era necesario dar su versión sobre el caso. "Se insiste en instalar en la opinión pública como que hay una actitud displicente del Estado. Cosa que de ninguna manera", afirmó el ministro.

"Llega un momento en el que uno se encuentra en un escenario en el que el ministerio aparece como pasivo o negligente, incluso con una intencionalidad que lo pone al margen de lo que es clave para la población que es la confianza en que el MSP, el Estado, se preocupa justamente por la salud de la población", subrayó el ministro.

El juzgado civil ordenó el pasado 23 de julio al MSP y el FNR que le suministraran a una joven de 18 años el medicamento de alto costo Ustekinumab para tratar la enfermedad de Crohn, en un plazo "no mayor a 24 horas". A pesar de eso, la cartera firmó la orden de compra siete días después. La sede judicial hizo una doble intimación bajo el riesgo de que el MSP y el FNR fueran acusados de un delito de "desacato" por no dar cumplimiento a la sentencia.

Una vez intimado, según el escrito de Recarey, la cartera se comunicó con un laboratorio para verificar si tenía stock de ese medicamento. En esa instancia, el laboratorio explicó que no tenía y, una vez que eso se supo, el MSP encargó un informe para saber dónde podía acceder al medicamento.

Sin embargo, según explicó Basso, la demora se debe a los trámites administrativos que tiene que seguir el ministerio de acuerdo a la normativa. En este sentido, aseguró que el medicamento no está registrado para la enfermedad que padece el paciente y hay un único laboratorio en el país que lo distribuye, que no tenía stock.

"Hay una serie de procedimientos establecidos por el Estado para hacer la compra", explicó Basso, al tiempo que agregó que para el caso en particular por el que fue citado a declarar, además, el ministerio debe importar el medicamento. "Hay un tiempo que está vinculado a la propia acción de un tercero, en este caso el laboratorio. Eso determina que la acción de amparo que estableció 24 horas de plazo a todas luces resulta imposible porque el medicamento ni siquiera está en el país", precisó.

Las autoridades de la cartera se comunicaron con el médico que trata a la joven –auspiciada por el abogado Juan Ceretta–, que aseguró que la paciente "no tiene riesgo de vida", por lo que "puede tolerar el espacio de tiempo que media para comprar el medicamento a través de los procedimientos".

"No se pone en riesgo de vida el tiempo que demanda dar cuenta de todos los trámites", aseguró Basso sobre este caso en particular. El ministro no concurrirá al juzgado y, en su representación, irán los asesores letrados del MSP.

Cuestionamiento a Ceretta

En la conferencia las autoridades también divulgaron una serie de documentos emitidos por el Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como de la cátedra de Neuropediatría. Es que hace algunas semanas el titular del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Juan Ceretta, representante de varios usuarios que reclaman medicamentos de alto costo, escribió un tuit el pasado 25 de julio de 2019 en el que lamentó la muerte de un niño de 4 años que padecía una atrofia muscular.

"Ayer falleció Marcio, tenía 4 años y necesitaba el medicamento Spinraza para su Atrofia Muscular Espinal. Guarden sus millones, ya no los necesita. QEPD", escribió el abogado, junto a una noticia de Telemundo que daba cuenta de que el FNR tiene una reserva de US$ 40 millones.

En la resolución, el Consejo de la Facultad de Medicina de la Udelar instó a todos los profesionales de la casa de estudios y que están vinculados a temas de salud a que efectúen un "correcto uso de la información en los medios de prensa, así como en las redes sociales hoy existentes". En la nota de la cátedra de Neuropediatría estaba la alusión directa al tuit de Ceretta.

Respecto a este otro caso, el ministro Basso afirmó que el hecho le "preocupa enormemente" y que los médicos del niño de 4 años informaron a varias facultades que para la patología que padecía el menor "la medicación a la que se hacía referencia no era útil". "No tenía la indicación para ese caso. Es una patología que, en determinados estadios, la medicación no es efectiva", explicó.

El ministro leyó un fragmento de la carta que enviaron los médicos de Tacuarembó, en el que afirmaron que Ceretta "se ha apartado" de "determinadas normas éticas" que rigen a los profesionales egresados de la Udelar. "Vamos a poner en conocimiento toda esta documentación, porque estos temas de enorme sensibilidad", anunció Basso.