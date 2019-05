BCU recompró letras por US$ 458 millones para reducir presión sobre el dólar

“Nos hemos dirigido una vez más al mercado a decirles a todos los actores que si quieren dólares ¿por qué no hacemos algo un poquito menos tosco que todo este ruido en el mercado? ¿Por qué hacer las cosas de una manera tan primitiva y no echando mano a otro tipo de instrumentos?”, dijo este miércoles el presidente del Banco Central (BCU) Alberto Graña, cuando habló sobre la operación de recompra de letras de regulación monetaria (LRM) en pesos -con vencimientos no mayores al 31 de diciembre-

“(…) Aquellos actores financieros que tienen letras y quieren pasarse a dólares nos venden las letras. Tomen los dólares, amigos como siempre y bienvenidos otra vez”, afirmó durante la conferencia organizada por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

El BCU recompró deuda este miércoles por unos US$ 458 millones, con lo que se busca suavizar la volatilidad del billete verde en el corto plazo. La operación equivale a una intervención cambiaria (venta de dólares) y permite a los inversores hacerse de dólares antes del vencimiento.

El BCU dio la posibilidad de cobrar los títulos vendidos en esa moneda. Así se busca que el cambio de portafolio a moneda estadounidense ocurra sin que los agentes tengan que pasar directamente por el mercado de cambio, y se evita que una mayor demanda pueda presionar al alza el billete verde.

La autoridad monetaria recibió ofertas por $ 17.000 millones y aceptó recomprar $ 16.100 millones, el 94,7% de lo presentado. Las tasas adjudicadas oscilaron entre 7,94% y 10,03%. (Vea aquí el detalle completo de la operación con las tasas adjudicadas).

En diálogo con El Observador el gerente de inversores de Nobilis, Jerónimo Nin, indicó que una lectura que puede realizarse de este operación de LRM, es que el BCU fue “un poco agresivo” en su estrategia porque terminó pagando tasas similares a los cortes de emisiones previas de letras. “Eso no hace inferir que quería reducir el stock de letras que tenía en circulación”, añadió.

Según Nin, el sistema previsional uruguayo (las AFAP) -que es el principal interesado en esta operación- está dolarizando su cartera entre 8% y 10%. “Hay que ver si lo hacen (por las AFAP) como en su momento lo manejó el Central para poder comprar instrumentos en el exterior -que había algo de oferta afuera- o si simplemente están tomando posición y se van a quedar un poco más dolarizados los portafolios”.

Por otro lado, el experto consideró que hay “bastante incertidumbre” respecto a lo que pueda pasar en el mercado en las próximas semanas con la evolución del dólar, aunque consideró que es más probable que el país acompañe lo que acontezca en los países vecinos. “Argentina, Brasil y el mundo van a pautar el mercado en los próximos meses”, apuntó.

En lo inmediato consideró que ahora habrá que aguardar si el BCU tolera una depreciación del tipo de cambio o vuelve a intervenir para mantenerlo a raya. En la operativa de este miércoles toleró una depreciación de 0,24% y se mantuvo al margen.