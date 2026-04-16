Lionel Messi es nuevo propietario de Cornellà, club de la quinta categoría del fútbol español

El crack argentino Lionel Messi , todavía activo en el Inter Miami, en Estados Unidos, se ha convertido en propietario del Cornellà , equipo de quinta división del área metropolitana de Barcelona, anunció este jueves el club español.

"Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años", subrayó el Cornellà en el comunicado en el que anunció la operación.

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"La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", destacaron desde el club.

Messi, de 38 años, completó la mayor parte de su carrera deportiva en el Barcelona, al que llegó de niño y del que se fue en 2021 para jugar dos temporadas en el PSG y a partir de 2023 en el Inter Miami.

La historia de Cornellà

Cornellà es una localidad de 92.000 habitantes pegada casi a Barcelona, en la que tiene su estadio el gran rival catalán del Barça, el RCE Espanyol.

La Unió Esportiva Cornellà fue fundada tal y como se conoce ahora en 1951 como resultado de la asociación de varios clubes de la zona, pero sus orígenes se remontan a 1923.

Durante sus primeros años, el club fue llamado FC Cables Eléctricos y pertenecía a la empresa que hoy es Pirelli y General Cable.

En su mejor momento deportivo, estuvo en la categoría de bronce del fútbol español (2014-2021).

"Fundado en 1951, el Cornellà es una de las entidades con mayor tradición del fútbol catalán, pero también nacional. A lo largo de su historia, el club ha destacado por su sólido trabajo de cantera y su capacidad para competir al más alto nivel dentro del fútbol semiprofesional español, consolidándose como un referente en la formación de jóvenes futbolistas. Por sus filas, han pasado jugadores que posteriormente han alcanzado la élite del fútbol nacional e internacional, como el guardameta de la Selección Española y del Arsenal, David Raya; Jordi Alba, ex compañero del argentino tanto en el Barça como en Inter Miami; Gerard Martín, uno de los nombres propios recientes del FC Barcelona por su crecimiento en la defensa del primer equipo; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol y también internacional con España; Keita Baldé, internacional con Senegal y con amplia trayectoria en grandes ligas; Aitor Rubial, uno de los capitanes actuales del Real Betis Balompié o Ilie Sánchez, campeón de la MLS y seleccionado dos veces para el MLS All-Star. Todos ellos, y muchos otros que han desarrollado su carrera como futbolistas profesionales, representan el éxito del modelo formativo del club", destacó la institución en su anuncio.

"Este compromiso de Messi con el talento joven se refleja también en su potente estructura de fútbol base, con todos los equipos en las máximas categorías de fútbol formativo a nivel nacional y territorial. Compromiso que también ha evidenciado el capitán de la Albiceleste anteriormente, con otros proyectos vinculados al fútbol formativo, como es la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona)", agregaron.

El Deportivo LSM junto a Suárez

El jugador argentino ya está al frente de un club en Uruguay, Deportivo LSM, junto a su compañero de Inter Miami y amigo Luis Suárez, quien comenzó con ese proyecto deportivo y que tuvo al equipo debutando en la Divisional D de la AUF en 2025, logrando el ascenso a la C para este año.