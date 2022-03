Biden anuncia una prohibición a las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia a EE.UU. por la invasión de Putin a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes una prohibición total de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia como sanción por la invasión de Putin a Ucrania.

Getty Images

En una comparencia televisiva, Biden informó que toma la medida para causar mayor "dolor a la maquinaria de guerra" de Rusia.

""Eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptado en los puertos estadounidenses y el pueblo estadounidense asestará otro poderoso golpe a Putin", dijo.

Estados Unidos es el primer país en anunciar sanciones contra el sector energético ruso y dio el paso unilateralmente, sin sus aliados europeos, que dependen mucho más del gas y el petróleo rusos para satisfacer sus necesidades energéticas.

No obstante, Biden dijo que la medida se tomó en "consultas cercanas" con los aliados.

Reino Unido anunció también este martes que eliminará gradualmente "la importación de petróleo y productos petroleros rusos para fines de 2022".

"Esta transición le dará al mercado, las empresas y las cadenas de suministro tiempo más que suficiente para reemplazar las importaciones rusas, que representan el 8% de la demanda de Reino Unido", dijo en Twitter el secretario de Negocios y Energía británico, Kwasi Kwarteng.

El funcionario agregó que el gobierno trabajará con las empresas británicas para apoyarlas en la búsqueda de suministros alternativos.

Las importaciones estadounidenses desde Rusia constituyen una pequeña porción de su consumo enérgetico, apenas el 8% en 2021, según cifras oficiales.

De este monto, solo alrededor del 3% era petróleo crudo.

La Unión Europea, por su parte, obtiene alrededor del 40% de su gas y el 30% de su petróleo de Rusia, y no tiene sustitutos fáciles si se interrumpe el suministro.

Precios más altos

Rusia advirtió anteriormente que podría cerrar su principal gasoducto a Alemania si Occidente prohibía el petróleo ruso.

Al inicio de la invasión, Berlín anunció que cancelaba el gasoducto Nord Stream 2, una obra multimillonaria que conecta Alemania con Rusia sin la necesidad de cruzar por Ucrania.

Moscú es el segundo mayor exportador de gas natural y tercer mayor exportador de petróleo del mundo, por lo que cualquier sanción contra su industria energética es vista como un duro golpe a su economía.

Sin embargo, la medida también pone en riesgo de disparar los precios del petróleo y el propio Biden lo reconoció durante su comparencencia.

PA Media

"La decisión de hoy no es gratuita para nosotros, aquí en casa. La guerra de Putin ya está perjudicando a las familias estadounidenses en la bomba de gasolina. Desde que Putin comenzó su fortalecimiento militar en la frontera con Ucrania, justo desde entonces, el precio de la gasolina en Estados Unidos subió 75 centavos. Con esta acción va a subir más", dijo.

El crudo Brent rondaba este martes los US$130 el barril, su nivel más alto en casi 14 años, mientras el precio medio de la gasolina en EE.UU. llegó a los US$4,17 el galón, la más alta en su historia.

Biden se dirigió también a las compañías estadounidenses de petróleo y gas para alertarles que la guerra y sus impactos "no son excusa para ejercer aumentos de precios excesivos" y agregó que no lo tolerará."La agresión de Rusia nos está costando a todos. Y no es momento para especular o aumentar los precios. Quiero ser claro que no lo toleraremos", enfatizó.No obstante, reconoció también a las empresas que están "predicando con el ejemplo" al retirarse de Rusia."Este es un momento en el que tenemos que hacer nuestra parte", dijo.

Este martes, Shell anunció que detenía sus operaciones en territorio ruso.

En busca de alternativas

Durante su intervención, Biden dejó entrever que duda de si las sanciones podrán detener al presidente ruso.

"Putin parece decidido a continuar su camino asesino sin importar el costo", indicó, a la vez que resaltó el valor de los ucranianos frente a la invasión."Putin ya convirtió a dos millones de ucranianos en refugiados. Rusia puede continuar avanzando a un precio horrible, pero esto ya está claro: Ucrania nunca será una victoria para Putin. Putin puede tomar una ciudad, pero nunca podrá controlar el país. Y si no respondemos hoy al asalto de Putin a la paz y la estabilidad mundiales, el costo de la libertad y del pueblo estadounidense será aún mayor mañana", dijo.

Washigton ha estado trabajando desde hace días en mecanismos para cortar la importación de petróleo ruso sin causar mayores problemas en la economía, dado el aumento registrado en los precios de la gasolina.

La Casa Blanca confirmó que un grupo de funcionarios viajó el fin de semana a Caracas para reunirse con miembros del gobierno de Nicolás Maduro para discutir "temas energéticos" en el contexto de la invasión a Ucrania.

Centenares de personas han muerto y más de 2 millones se han refugiado en países vecinos desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero.

EE.UU. y naciones europeas han impuesto numerosas sanciones a Moscú desde que empezaron los ataques, pero habían estado más reacios a sanciones sobre el sector energético, dada la dependencia europea del mercado ruso.

Medios estadounidenses han señalado que Biden puede solicitar a Arabia Saudita que aumente su producción y también llegar a un potencial acuerdo con Irán.

La Union Europea anunció este martes que planea cortar en dos tercios las importaciones de gas ruso para el final de este año y cortar su dependencia de este de forma definitiva para 2030.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.