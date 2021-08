Bielorrusia: encuentran muerto en Ucrania a un activista antigubernamental

Lo encontraron ahorcado en un parque en Kiev. La policía abrió una investigación por asesinato e indicó que estaban indagando si lo habían matado y si se había hecho parecer que su muerte era un suicidio.

Shishov dirigía la Casa Bielorrusa en Ucrania, que ayudaba a quienes abandonaron Bielorrusia después de una violenta represión.

Ucrania, Polonia y Lituania en particular se han convertido en los principales destinos de quienes huyen de la persecución luego de las disputadas elecciones presidenciales en Bielorrusia en agosto de 2020.

La Casa Bielorrusa en Ucrania brinda apoyo a los recién llegados para que encuentren alojamiento, trabajo y asesoramiento legal, dice su sitio web.

Amigos de Shishov informaron que recientemente lo habían estado siguiendo, señaló el lunes en un tuit el periodista bielorruso Tadeusz Gizcan.

Volunteers are still searching for Vitaly Shishov, leader of Belarusian diaspora in Kyiv, who went jogging this morning and disappeared. Police traced his phone, K9 searched the woods but to no avail. Friends say he’s been followed lately. SBU and Border guard have been informed. pic.twitter.com/ztTl7Fm0j8