BigCheese, un aliado en tu inminente viaje a la nube

BigCheese es una empresa 100% uruguaya que se especializa en resolver problemas complejos utilizando la mejor tecnología disponible. Entre sus servicios, ofrecen la migración de las plataformas de los clientes a la nube mediante Amazon Web Services (AWS).

AWS ofrece servicios en la nube confiables, escalables y económicos. BigCheese es la primera empresa de origen local en lograr el estatus AWS Advanced. La adopción de la nube asegura el desarrollo ágil, la implementación rápida y la escalabilidad ilimitada, siendo una opción para los clientes de todos los sectores y tamaños. AWS en Uruguay es BigCheese.

Con la apuesta a emprender, Florencia Polcaro y Fernando Martínez fundaron BigCheese en 2014. Sebastian Grattarola se sumó dos años después y con su integración potenciaron la empresa. “Desde ese momento hasta ahora ha sido un crecimiento vertiginoso”, sostuvo Polcaro y explicó: “Tratamos de no crecer sin control para mantener los valores y la esencia”.

Grattarola aclaró que la nube es para cualquier tipo de empresa. “Habrá que evaluar en cada caso qué servicios le conviene utilizar. La nube es sinónimo de soluciones tecnológicas y de utilizar lo que ya está validado para optimizar los tiempos en el negocio”

Diego Battiste

Polcaro, Martínez y Grattarola

BigCheese entiende que el camino para tener soluciones en la nube y la excelencia operacional es lo que permite acompañar a sus clientes para que alcancen sus objetivos de negocios, obtener tiempo para analizar su negocio y cómo adaptarse en estos contextos dinámicos a implementar soluciones para sus problemas.

La excelencia operacional es una obsesión. La empresa es una abanderada de la cultira DevOps (desarrollo y operaciones), un conjunto de prácticas que mejora todas las etapas de los procesos de construcción de software. A su vez, tiene una vertical en el desarrollo de Sistemas de Información Geográfica (GIS) que es un marco para recopilar, administrar y analizar datos, que está basado en la ciencia de la geografía (mapas) y utiliza la geolocalización combinada con la big data y su visualización.

Los clientes de BigCheese son empresas locales e internacionales que pueden tener una de las necesidades mencionadas o una combinación de ellas. Destacan: Mi Dinero, Tenfield, ORT, UM, CSI, Conaprole, GeneXus, ANII, UTEC, Nuevo Siglo, Saman, Edenred. Según exponen sus directivos, BigCheese trabaja con la obsesión de lograr la satisfacción del cliente y siempre tiene como premisa el cuidado de su equipo. Como compañía actualmente gestiona más de 500 servidores AWS en el país.

“Trabajamos con distintos tipos de empresas, incluyendo rubro de la educación, salud, alimentación y entretenimiento, entre otros. Las soluciones que nosotros brindamos son transversales a una determinada vertical”, aseguró Martínez.

El diferencial respecto a otras empresas es el conocimiento del mercado, cómo adaptar las soluciones, cómo utilizar los servicios de AWS en Uruguay, en un mercado local, y cómo volcar su experiencia para solucionar problemas tecnológicos.

Equipos más ricos

Otro de los componentes que diferencian a BigCheese es el equilibrio que hay entre hombres y mujeres dentro del equipo de trabajo. “No es común que en una empresa de tecnología exista esta proporción cuando en el sector de tecnología las mujeres ocupamos un 23%”, expresó Polcaro.

Según observó el Anuario Estadístico del Ministerio de Educación y Cultura en 2018, un 23.8% de los ingresos a carreras de tecnología fueron mujeres y solo el 21% del total de egresos corresponden a mujeres.

Polcaro afirmó que las organizaciones se enriquecen cuando este equilibrio ocurre y aseguró: “Las empresas quieren un equipo complementario, diverso y que se den visiones diferentes. Nosotros, que estamos en un sector en donde el producto final es para todo el mundo, contamos con personas diversas: unas más desestructuradas, otras más creativas, con más experiencias y otras con ideas más nuevas”.

BigCheese ofrece sistemas a medida y estándar con la posibilidad de personalizarlos y realizar integraciones. Según su página web, “la transformación digital no es un tema tecnológico, es cultural”, es por esto que se centran en entender cómo y qué tecnología aporta valor para optimizar a las empresas.

Uruguay como país tecnológico

“Uruguay tiene muchas condiciones de base que lo hacen bueno para invertir, además de un nivel de internet muy bueno, el mejor de América Latina de fibra óptica, y mucha estabilidad política. Estos son factores que atraen la inversión y por ello las tecnológicas grandes cada vez se interesan más por instalarse en nuestro país”, explicó Polcaro.

Martínez agregó que “Uruguay es el número uno respecto a la adopción de las tecnologías de la información, en la adopción de internet en los hogares por fibra óptica, y en el uso de internet”.

Girls in Tech

La cofundadora de BigCheese, Florencia Polcaro, es también una de las co-directoras de Girls In Tech Uruguay, una organización que trabaja en apoyar a las mujeres en la tecnología en el país.



El objetivo de Girls in Tech a nivel mundial está enfocado en el área de STEM, cuya sigla en inglés es: Science (Ciencia), Technology (Tecnología), Engineering (Ingeniería), Mathematics (Matemática).



“La iniciativa de Girls in Tech es a nivel mundial y tiene capítulos en distintos países del mundo. En Uruguay estamos enfocados en las edades tempranas y en darles a conocer a las niñas que la parte de ingeniería, computación y tecnología no es solo para hombres”, manifestó Polcaro.