Bill Gates confesó su peor error y por qué le costó US$ 400.000 millones

Bill Gates, fundador de Microsoft, dijo que uno de sus grandes errores fue no haber desarrollado un sistema operativo móvil como el de Android. Así lo aseguró durante una entrevista en Village Global, una compañía de capital semilla.

Si bien hoy la empresa que fundó está entre las más valuadas del mundo (con una valoración de mercado que asciende a más de US$ 730.000 millones) no siempre contó con casos de éxito. Posiblemente el más llamativo de todos sea Windows Phone, la gama de teléfonos que junto a su sistema operativo propio, fueron la gran apuesta de Microsoft para entrar al mundo móvil. Sin embargo, hoy Microsoft Phone está más que olvidado y la compañía dió un paso al costado de esos mercados por el momento.

Android comenzó como un proyecto no demasiado ambicioso. Quizás por eso Microsoft no parecía demasiado preocupado por ese segmento, y tampoco lo estaban otras como Nokia o BlackBerry. Google hizo un anuncio sorpresa y compró Android, por entonces absolutamente desconocida, por US$ 50 millones.

"El mayor error de todos los tiempos resultó ser una mala gestión por mi parte y que provocó que Microsoft no fuera lo que es Android. Es decir, Android es la plataforma telefónica de facto -que no es de Apple-. Era algo natural que Microsoft ganara", expresó Bill Gates durante la entrevista.

"En la industria del software, este tipo de movimientos hacen que domines el mercado. Por eso, el mayor error de mi carrera al frente de Microsoft fue no haber podido armar una estrategia para ser como Apple, es decir el estándar de los teléfonos por fuera de Apple", explicó Gates.

Para Gates, se trata de un mercado donde el primero se lleva todo por lo que, más allá de Apple, había lugar solo para uno más. "¿Qué valor tiene eso?", se preguntaba a sí mismo. "400.000 millones de dólares que se trasferirían de la empresa G a la empresa M" contestaba a continuación.

Fuente: El Cronista - RIPE