Blancos aseguran que se adulteró un informe sobre Envidrio y piden que la Justicia lo investigue

La denuncia sobre presuntas irregularidades en la empresa Envidrio y en los negocios de Uruguay con Venezuela que se tramita en el juzgado de Crimen Organizado, pasará a tener un capítulo sobre posible lavado de activos. El diputado nacionalista Rodrigo Goñi y el exdiputado del Frente Amplio Gonzalo Mujica presentaron este lunes una ampliación de la denuncia que es investigada desde 2017 y pidieron a la Justicia que indague si el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) adulteró un informe del Latu que fue pedido por el Ministerio de Trabajo para que se le prestaran más de US$ 1,6 millones.

Los denunciantes ya habían presentado un escrito ante la Justicia en el que aseguraban que “el Inefop otorgó en forma arbitraria y abusiva a Envidrio” esa suma millonaria y que “alegó contar con un informe favorable del Latu”. El diputado Goñi había hecho un pedido de informes al Ministerio de Trabajo en marzo del año pasado –que debió reiterar en julio- en el que pedía, entre otros puntos, que se le entregaran los informes que daban el visto bueno a que Envidrio recibiera más dinero. La cartera respondió en agosto y entregó el informe del Latu junto con otros documentos.

Los trabajadores pidieron US$ 1,2 millones, pero Inefop decidió dar US$ 1,64 millones, en función de un informe elaborado por técnicos del Latu, quienes consideraron que necesitaban ese monto para poder poner en marcha la planta, según alegó el gobierno. En 2017 el Fondes rechazó prestarle más dinero a la empresa autogestionada por sus trabajadores que ya le debía US$ 11,5 millones por falta de garantías suficientes, afirmó en la Justicia el director de Inefop, Eduardo Pereyra cuando declaró como indagado en diciembre de 2018.

Sin embargo, para sorpresa de Goñi, al informe le faltan dos capítulos: el de las conclusiones y el de las restricciones del informe. Según dijo el diputado a El Observador, se comunicó con autoridades del Latu que le aseguraron que ese documento había sido adulterado porque alguien extrajo esas páginas y que en parte de esos capítulos se explicaba que el del Latu no era un informe sobre análisis de crédito.

Para los denunciantes existe “una evidente intención de ocultar (las páginas) al Parlamento y en principio también a la sede judicial”. Por ese motivo, piden que se cite a las autoridades del Latu “a los efectos de aportar las páginas faltantes y explicar sus contenidos”. “En especial si el informe analizaba la viabilidad del proyecto y la capacidad de repago de un préstamo de US$ 1.645.000”, agrega el escrito, al que accedió El Observador.

Para Goñi y Mujica hay suficientes elementos, tanto a nivel internacional como local para realizar una nueva denuncia por lavado de activos. “Hay US$ 50 millones que entraron de residentes no locales al Bandes (el banco venezolano) que en las circunstancias actuales que Venezuela no tiene ni para lo más básico, es de gente indudablemente vinculada al régimen de Maduro y con dinero ilícito”, afirmó el diputado este lunes en rueda de prensa y agregó:”Uruguay está bajo sospecha de por qué da apoyo político a Venezuela y todo el mundo presume que lo hace porque hay negocios que está ocultando. Lo que se está ocultando es todo este lavado de dinero que aparentemente se está realizando en Uruguay, facilitando el encubrimiento de fondos ilícitos que hemos venido a poner en mano de la Justicia”.

En tanto, el diputado Gonzalo Mujica explicó que el pedido a la Justicia es tanto que se agregue a la causa que ya está en curso como a una nueva específica sobre lavado de activos. Si eso sucede, es probable que esa nueva investigación se derive a la Fiscalía de Delitos Económicos por el nuevo Código del Proceso Penal, porque se piden indagar fondos del 2018, cuando la nueva norma ya estaba en curso.

En el escrito, redactado por el abogado Enrique Moller, también se pide que se cite al exfrenteamplista Esteban Valenti como testigo para que brinde información sobre los presuntos negocios ilícitos del gobierno con Venezuela, a partir de declaraciones que realizó en el programa Desayunos Informales de Canal 12 en setiembre de 2018 y en Poder Ciudadano de Azul FM hace poco más de un año.

En esos programas dijo, por ejemplo, que si “se cae (Nicolás) Maduro y se abren los archivos del Bandes, hay complicidad” con Uruguay, así como que “hay funcionarios y gobernantes uruguayos que han robado Venezuela”.

“El tenor de las declaraciones de este dirigente político de relevancia a nivel del partido de gobierno, no hace otra cosa que excitar el celo del Ministerio Público actuante”, agrega la ampliación de la denuncia.

También piden, entre otros puntos, que el Bandes informe todas las transferencias y depósitos de clientes, ciudadanos o empresas venezolanas, desde 2010 a la fecha y que la Justicia obligue a la apertura de Cofre Fort de clientes venezolanos.

En qué está la causa

Hace poco menos de un año, la Justicia archivó la causa contra Aire Fresco Sociedad Anónima (AFSA) por no encontrar “hechos con apariencia delictiva". Lo hizo luego de que el fiscal Luis Pacheco señalara que no surgían elementos para "atribuir responsabilidades penales". Aire Fresco es una empresa de intermediación relacionada con dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) que había intervenido en negocios de empresas uruguayas en Venezuela. Los titulares de la empresa eran los extupamaros Omar Alaniz y Carlos Decia. Para los denunciantes, “han surgido nuevas pruebas que deben investigarse”.

Por otro lado, el juez especializado en Crimen Organizado, Pablo Benítez, pidió en diciembre a diferentes organismos estatales, como el Banco Central del Uruguay y la Dirección General Impositiva, que aporten información financiera a impositiva de Envidrio. Por ejemplo, a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central (UIAF) le pidió investigar los flujos y transferencias que la empresa Envidrio recibió a nivel nacional e internacional.

Los denunciantes se reunieron este lunes con el juez y esa información todavía no había sido incorporada al expediente, según dijo Goñi en rueda de prensa. Por otro lado, Benítez pidió citar al exdirector Fondes, Edgardo Ortuño, que ya había sido citado pero nunca llegó a declarar.