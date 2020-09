Blancos calificaron dichos de Mujica a Raffo como "terrorismo verbal"

El Directorio del Partido Nacional emitió este lunes una resolución en respaldo a Laura Raffo, luego de que el expresidente José Mujica se refiriera a la candidata en un tono despectivo.

"Las declaraciones agraviantes del expresidente Mujica han venido a coronar una falta de respeto a la ciudadanía y a nuestra candidata que no podemos tolerar. Hoy como ayer, desprecio y agravio, falta de nivel e intolerancia; característica de quienes no creen en la alternancia democrática y prefieren el terrorismo, verbal en este caso. La ofensa personal como argumento político es propio de cobardes sin argumentos", afirmó el escrito, firmado por el presidente del Directorio, Pablo Iturralde, y los demás miembros.



El sábado, durante el cierre de campaña del Espacio 609 en apoyo a Álvaro Villar, Mujica se refirió a la denominada coalición multicolor y a su candidata.

"¡Las pelotas el Montevideo olvidado! ¿Qué olvidado? Para mí es una llaga permanente. Es una interpelación a la conciencia pública", dijo el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP). Y agregó: "Se acuerdan en momentos electorales (de recorrer barrios pobres), se ponen championes para ir. No van con el taquito cafishio".

En la resolución de este lunes, los blancos señalaron que Raffo viene siendo víctima de "diversos ataques, rayanos con la vulgaridad y la chabacanería, y que no se condicen con el necesario respeto y seriedad que se merece ni como persona, ni como protagonista política".

También sostuvieron que la economista "llega como protagonista a la definición" de las elecciones, el próximo 27 de setiembre. La última encuesta de Equipos atribuyó una intención de voto a la coalición multicolor de 37%, mientras que el Frente Amplio sumó 51%, con Carolina Cosse a la cabeza.

La economista respondió a los dichos de Mujica este domingo, cuando convocó a una conferencia de prensa y pidió al senador que no la estigmatice por ser mujer.

"Ayer Mujica se subió a un estrado y micrófono en mano comenzó a burlarse y a decir groserías aludiendo a mi persona y a nuestra campaña rumbo a la intendencia. Yo quiero responderle. No se lo permito. No le permito decirme groserías ni faltarme el respeto. No le permito estigmatizarme por ser mujer, por usar tacos o championes", expresó.

"Me visto como quiero, cuando quiero y voy a donde quiero. No le permito decir ´Montevideo olvidado las pelotas´. No se lo permito yo ni se lo permiten todas las personas que se acercan a pedirnos ayuda porque viven en una casa sin techo, sin calles, sin veredas y rodeados de basura”, anadió.