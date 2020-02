La candidata a intendente de Montevideo por el Partido Independiente –lema que cobija a los cinco partidos de la coalición multicolor– Laura Raffo aguantó estoica las piedras que le arrojaron durante una recorrida por Malvín Norte el martes de Carnaval.

El episodio no fue extremadamente grave ya que nadie resultó herido y solo se rompió un lente de un fotógrafo catalán contratado que seguía las acciones de la mediática economista devenida en política.

No resultó grave en heridos, pero si fue un hecho político relevante y crítico que evidencia lo lejos que se encuentran algunos sectores de la sociedad de los políticos. Luego de una recorrida por asentamientos muy pobres Raffo era entrevistada por la prensa televisiva y radial cuando empezaron a llover piedras.

Es evidente que se trató de un hecho aislado no coordinado que evidencia los enormes debe tanto del gobierno municipal como nacional para los enormes bolsones de pobreza donde se vive entre las ratas y los basurales, sin saneamiento ni veredas.

La novel candidata inició con mucha templanza la campaña electoral por Montevideo recorriendo los barrios que calificó de “olvidados”, acompañada de diferentes referentes de los cinco partidos que la apoyan. Una de las características del discurso de Raffo es haber incorporado un tema transversal a todo el país y todos los uruguayos: la seguridad. No hay convivencia posible si la gente vive con miedo. Es miedo lo que viven cientos de miles de ciudadanos en todos los barrios. Pero ese miedo es muchísimo mayor en los barrios “olvidados” a los que hace mención la economista.

Leonardo Carreño

Es precisamente en esos barrios en que los niños juegan entre la mugre y las balas y las madres jóvenes hacen lo que pueden para salir adelante, donde el Estado tiene que estar presente con políticas públicas eficaces y sensibles que mejoren la vida de sus habitantes.

En ese razonamiento el municipio es clave para poder desarrollar los lugares librados al azar y marcar allí un mojón de presencia. Su ausencia en los barrios “olvidados” es imperdonable. La marginación y la sensación de no pertenecer a la sociedad porque los servicios no están, el transporte no llega, la educación es débil y los referentes son quienes se dedican al narco y el delito no pueden generar otra cosa que fragmentación social.

Leonardo Carreño

Cabe resaltar como hecho positivo la actitud de Raffo a quien no corrieron con las piedras. No se inmutó y hábilmente salió bien parada del complejo momento vivido. También hay que destacar la solidaridad expresada por sus competidores en la carrera al sillón municipal. Tanto Carolina Cosse como Alvaro Villar, candidatos del Frente Amplio, se solidarizaron con la competidora de la coalición multicolor. No faltó quien recordara el huevazo que recibió durante una recorrida similar en las nacionales el otro candidato de la izquierda Daniel Martínez.

Sean huevos o piedras, hacen bien nuestros políticos en seguir caminando los barrios. Es de esperar que no se vuelva costumbre el ataque a los candidatos. Como también es de esperar políticas municipales urgentes para zonas que piden por ellas a gritos.