Bordaberry: su debe en el Parlamento fue no poder "evitar" la ley del aborto

Pedro Bordaberry deja este año su trabajo como legislador por el Partido Colorado y, en ese sentido, comentó qué fue lo que consideró un debe de su parte en el último quinquenio.

"Me queda en el debe la ley del aborto, como no tuve el poder de convencimiento para que no saliera adelante", dijo en declaraciones a Radio Universal. "No tener más argumentos y fuerza para evitar eso que es matar a un niño o una niña me parece que ese es el debe más grande", agregó el senador.

Su postura se basa en que considera que "hay vida desde el momento de la concepción".

De todos modos, expresó que su intención no es "marcar la cancha" a los que vienen atrás", y prefirió no opinar sobre si el Partido Colorado debería proponer volver a analizar el tema en el próximo período legislativo.

En abril de 2017, el senador y por entonces líder del Partido Colorado anunció que abandonaría la política cuando terminara el periodo. “Estoy convencido de que llegó el momento de dejar el paso a otros”, escribió en un correo electrónico que envió a legisladores de su partido. De ese mail a esta parte, el senador vio la primera campaña interna en 10 años “desde la tribuna” y así también lo hará con las elecciones nacionales y las instancias electorales que le siguen.

Durante sus dos períodos como senador, Bordaberry presentó más de un centenar de proyectos de ley e interpeló a varios ministros. El primero fue Ricardo Ehrlich, ministro de Educación y Cultura en el gobierno de José Mujica, a quien convocó por el presupuesto para obras en centros educativos. Para ese momento, tuvo como asesor al ahora candidato a vicepresidente colorado, Robert Silva.